Angustia en Córdoba por la desaparición de una adolescente de 15 años: salió de la escuela y no volvió

Luciana Aylén Barrios fue vista por última vez al salir de la escuela en Colonia Caroya. Participan helicópteros, drones, perros rastreadores y más de 90 efectivos policiales

Las autoridades de Córdoba intensificaron este martes la búsqueda de Luciana Aylén Barrios, una adolescente de 15 años que desapareció el lunes tras salir de la escuela en Colonia Caroya. Ante la falta de novedades sobre su paradero, se desplegó un amplio operativo que incluye helicópteros, drones, perros rastreadores y decenas de efectivos policiales.

La joven fue vista por última vez al retirarse del Colegio Bonoris, donde asiste regularmente. Desde entonces, no hubo contacto con su familia y la Justicia activó un pedido de paradero con alcance provincial.

La investigación está a cargo del fiscal Guillermo Monti, mientras que el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se trasladó personalmente a la zona para supervisar las tareas.

Aunque el foco principal de los rastrillajes se encuentra en Colonia Caroya, el operativo también se desarrolla en sectores de Jesús María y Sinsacate, con el objetivo de cubrir posibles rutas de desplazamiento.

En total participan unos 90 efectivos policiales, 25 móviles, un helicóptero para avistajes aéreos y drones operados por personal de Bomberos.

La utilización de tecnología aérea busca facilitar la inspección de zonas rurales, sectores con vegetación densa y áreas de difícil acceso para las patrullas terrestres.

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"No vamos a parar hasta encontrarla"

Durante una recorrida por la zona de búsqueda, el ministro Quinteros aseguró que el operativo continuará hasta dar con la adolescente. "No vamos a parar hasta encontrarla", afirmó el funcionario.

También confirmó que los investigadores analizan la computadora personal de Luciana para reconstruir sus últimos contactos y movimientos antes de la desaparición.

En paralelo, pidió prudencia ante la circulación de rumores y versiones no verificadas. "Cualquier declaración incorrecta puede causar un inconveniente muy grave para la investigación", sostuvo.

Las aclaraciones surgieron después de que un dato falso provocara que vecinos se autoconvocaran en un predio cercano a Bodega La Caroyense para buscar a la adolescente. Posteriormente, la Policía inspeccionó el lugar y descartó cualquier vínculo con el caso.

Qué se sabe de las últimas horas de Luciana

Luciana vive en la zona rural de Los Molles y todos los días viaja hasta Colonia Caroya para asistir a clases.

La última vez que fue vista fue el lunes al salir del establecimiento educativo.

Durante la noche, los investigadores realizaron una inspección exhaustiva dentro del colegio utilizando perros rastreadores para intentar establecer un punto de partida para la búsqueda. Además, se efectuaron relevamientos en la zona de la calle Pedro Patat, uno de los principales accesos a la ciudad.

Cámaras, teléfonos y testimonios

La fiscalía analiza imágenes de cámaras de seguridad de comercios, viviendas particulares y espacios públicos cercanos al colegio y a distintas paradas de transporte.

El objetivo es determinar si la adolescente abordó algún vehículo o si se encontraba acompañada al momento de desaparecer.

También se trabaja sobre registros de telefonía celular para intentar reconstruir sus movimientos durante las horas posteriores a su salida de la escuela. Por el momento, los investigadores aseguran que todas las hipótesis continúan abiertas.

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Cómo identificarla

Según la descripción difundida por las autoridades, Luciana Aylén Barrios tiene 15 años, contextura delgada, tez trigueña, cabello negro y mide aproximadamente 1,60 metro.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

La causa fue caratulada como averiguación de paradero.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre la adolescente se comunique de inmediato con la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, el 911 o la dependencia policial más cercana.