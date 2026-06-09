La Capital | Información General | Córdoba

Angustia en Córdoba por la desaparición de una adolescente de 15 años: salió de la escuela y no volvió

Luciana Aylén Barrios fue vista por última vez al salir de la escuela en Colonia Caroya. Participan helicópteros, drones, perros rastreadores y más de 90 efectivos policiales

9 de junio 2026 · 10:28hs
Google Seguir a La Capital en Google
Luciana es intensamente buscada en Córdoba

Luciana es intensamente buscada en Córdoba

Las autoridades de Córdoba intensificaron este martes la búsqueda de Luciana Aylén Barrios, una adolescente de 15 años que desapareció el lunes tras salir de la escuela en Colonia Caroya. Ante la falta de novedades sobre su paradero, se desplegó un amplio operativo que incluye helicópteros, drones, perros rastreadores y decenas de efectivos policiales.

La joven fue vista por última vez al retirarse del Colegio Bonoris, donde asiste regularmente. Desde entonces, no hubo contacto con su familia y la Justicia activó un pedido de paradero con alcance provincial.

La investigación está a cargo del fiscal Guillermo Monti, mientras que el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se trasladó personalmente a la zona para supervisar las tareas.

La búsqueda se extendió a varias localidades

Aunque el foco principal de los rastrillajes se encuentra en Colonia Caroya, el operativo también se desarrolla en sectores de Jesús María y Sinsacate, con el objetivo de cubrir posibles rutas de desplazamiento.

En total participan unos 90 efectivos policiales, 25 móviles, un helicóptero para avistajes aéreos y drones operados por personal de Bomberos.

La utilización de tecnología aérea busca facilitar la inspección de zonas rurales, sectores con vegetación densa y áreas de difícil acceso para las patrullas terrestres.

>> Leer más: Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

"No vamos a parar hasta encontrarla"

Durante una recorrida por la zona de búsqueda, el ministro Quinteros aseguró que el operativo continuará hasta dar con la adolescente. "No vamos a parar hasta encontrarla", afirmó el funcionario.

También confirmó que los investigadores analizan la computadora personal de Luciana para reconstruir sus últimos contactos y movimientos antes de la desaparición.

En paralelo, pidió prudencia ante la circulación de rumores y versiones no verificadas. "Cualquier declaración incorrecta puede causar un inconveniente muy grave para la investigación", sostuvo.

Las aclaraciones surgieron después de que un dato falso provocara que vecinos se autoconvocaran en un predio cercano a Bodega La Caroyense para buscar a la adolescente. Posteriormente, la Policía inspeccionó el lugar y descartó cualquier vínculo con el caso.

Qué se sabe de las últimas horas de Luciana

Luciana vive en la zona rural de Los Molles y todos los días viaja hasta Colonia Caroya para asistir a clases.

La última vez que fue vista fue el lunes al salir del establecimiento educativo.

Durante la noche, los investigadores realizaron una inspección exhaustiva dentro del colegio utilizando perros rastreadores para intentar establecer un punto de partida para la búsqueda. Además, se efectuaron relevamientos en la zona de la calle Pedro Patat, uno de los principales accesos a la ciudad.

Cámaras, teléfonos y testimonios

La fiscalía analiza imágenes de cámaras de seguridad de comercios, viviendas particulares y espacios públicos cercanos al colegio y a distintas paradas de transporte.

El objetivo es determinar si la adolescente abordó algún vehículo o si se encontraba acompañada al momento de desaparecer.

También se trabaja sobre registros de telefonía celular para intentar reconstruir sus movimientos durante las horas posteriores a su salida de la escuela. Por el momento, los investigadores aseguran que todas las hipótesis continúan abiertas.

>> Leer más: Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Cómo identificarla

Según la descripción difundida por las autoridades, Luciana Aylén Barrios tiene 15 años, contextura delgada, tez trigueña, cabello negro y mide aproximadamente 1,60 metro.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

La causa fue caratulada como averiguación de paradero.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre la adolescente se comunique de inmediato con la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, el 911 o la dependencia policial más cercana.

luciana

Noticias relacionadas
Agostina Vega, de 14 años, desapareció el 23 de mayo tras ingresar a la casa de Claudio Barrelier; su cuerpo fue hallado días después en un descampado de Córdoba

Caso Agostina Vega: las cuatro claves de una investigación bajo la lupa

Conmoción en Córdoba por el femicidio de Agostina Vega

Caso Agostina Vega: investigan si hubo cómplices y agravan la acusación contra el detenido

Conmoción en Córdoba por el femicidio de Agostina Vega

Caso Agostina Vega: investigan si hubo cómplices y agravan la acusación contra el detenido

Córdoba lamenta la muerte de Agostina 

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Ver comentarios

Las más leídas

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Cayó Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Cayó Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Proyección internacional: Newells buscará expandir su marca en el Mundial

Proyección internacional: Newell's buscará expandir su marca en el Mundial

Triple crimen en Bermúdez: La brutal escena revela la intención de dejar mensaje

Triple crimen en Bermúdez: "La brutal escena revela la intención de dejar mensaje"

Lo último

La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari y la familia realizará una ceremonia privada

La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari y la familia realizará una ceremonia privada

Vuelve a circular el colectivo que brinda techo y calor a gente en situación de calle

Vuelve a circular el colectivo que brinda techo y calor a gente en situación de calle

Desde Ahora 12 a Precios Cuidados: el gobierno eliminó 16 resoluciones vinculadas al control de precios

Desde Ahora 12 a Precios Cuidados: el gobierno eliminó 16 resoluciones vinculadas al control de precios

Inminente inauguración de las refacciones en el Monumento Nacional a la Bandera

La cita será el miércoles 17 de junio. Las obras llegan a su fin tras más de diez años de interrupciones por parte de distintas gestiones del gobierno nacional

Inminente inauguración de las refacciones en el Monumento Nacional a la Bandera
Vuelve a circular el colectivo que brinda techo y calor a gente en situación de calle
La ciudad

Vuelve a circular el colectivo que brinda techo y calor a gente en situación de calle

Fuerte operativo en Roldán: secuestraron 55 kilos de cocaína de los hermanos Borras
Policiales

Fuerte operativo en Roldán: secuestraron 55 kilos de cocaína de los hermanos Borras

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario
Policiales

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Renovación de la costanera norte: una medida judicial frena provisoriamente las obras
La Ciudad

Renovación de la costanera norte: una medida judicial frena provisoriamente las obras

Docentes de UNR profundizan el plan de lucha: habrá una quinta semana de paro
La Ciudad

Docentes de UNR profundizan el plan de lucha: habrá una quinta semana de paro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Cayó Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Cayó Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Proyección internacional: Newells buscará expandir su marca en el Mundial

Proyección internacional: Newell's buscará expandir su marca en el Mundial

Triple crimen en Bermúdez: La brutal escena revela la intención de dejar mensaje

Triple crimen en Bermúdez: "La brutal escena revela la intención de dejar mensaje"

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Ovación
Mundial 2026: la insólita estrategia de Argelia antes de enfrentar a Argentina
Ovación

Mundial 2026: la insólita estrategia de Argelia antes de enfrentar a Argentina

Mundial 2026: la insólita estrategia de Argelia antes de enfrentar a Argentina

Mundial 2026: la insólita estrategia de Argelia antes de enfrentar a Argentina

Una figura de Brasil calentó la previa del Mundial: Nadie tiene cinco estrellas en el pecho

Una figura de Brasil calentó la previa del Mundial: "Nadie tiene cinco estrellas en el pecho"

El hermano de un jugador de Uruguay acusó al Loco Bielsa de provocar una lesión

El hermano de un jugador de Uruguay acusó al Loco Bielsa de provocar una lesión

Policiales
Allanamientos: dos policías detenidos con medio kilo de cocaína, dinero y armas
Policiales

Allanamientos: dos policías detenidos con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Femicidio de Agostina Vega: quién es La Gringa, la mujer detenida por encubrimiento

Femicidio de Agostina Vega: quién es "La Gringa", la mujer detenida por encubrimiento

Fuerte operativo en Roldán: secuestraron 55 kilos de cocaína de los hermanos Borras

Fuerte operativo en Roldán: secuestraron 55 kilos de cocaína de los hermanos Borras

Un crimen en el barrio Ludueña abrió una línea de investigación sobre narcomenudeo

Un crimen en el barrio Ludueña abrió una línea de investigación sobre narcomenudeo

La Ciudad
Vuelve a circular el colectivo que brinda techo y calor a gente en situación de calle
La ciudad

Vuelve a circular el colectivo que brinda techo y calor a gente en situación de calle

Inminente inauguración de las refacciones en el Monumento Nacional a la Bandera

Inminente inauguración de las refacciones en el Monumento Nacional a la Bandera

Aguas Santafesinas logró equilibrio financiero por primera vez en 20 años

Aguas Santafesinas logró equilibrio financiero por primera vez en 20 años

Maltrato animal en Rosario: proponen protocolos de actuación y campañas educativas

Maltrato animal en Rosario: proponen protocolos de actuación y campañas educativas

El tiempo en Rosario: martes de nubes, niebla y una máxima de apenas 16º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes de nubes, niebla y una máxima de apenas 16º

Crimen de Agostina: detuvieron a la dueña del Ford Ka negro
Policiales

Crimen de Agostina: detuvieron a la dueña del Ford Ka negro

Triple crimen en Bermúdez: La brutal escena revela la intención de dejar mensaje
Policiales

Triple crimen en Bermúdez: "La brutal escena revela la intención de dejar mensaje"

Tras varios días internada, murió la mujer atragantada con un trozo de comida
La ciudad

Tras varios días internada, murió la mujer atragantada con un trozo de comida

Newells oficializó la salida de Franco García tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo
Ovación

Newell's oficializó la salida de Franco García tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo

Central tiene todo listo para sumar su primera incorporación para el segundo semestre
Ovación

Central tiene todo listo para sumar su primera incorporación para el segundo semestre

Condenaron a los dueños de la jauría que mató a un nene de 12 años en Santa Fe
La Región

Condenaron a los dueños de la jauría que mató a un nene de 12 años en Santa Fe

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros
La ciudad

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Cataratas del Iguazú: a un turista se le cayó el celular y se tiró al agua a buscarlo
Información General

Cataratas del Iguazú: a un turista se le cayó el celular y se tiró al agua a buscarlo

Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Central y a Los Menores
Policiales

Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Central y a Los Menores

Perú sigue contando votos, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en empate técnico
El Mundo

Perú sigue contando votos, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en empate técnico

El gusano barrenador del Nuevo Mundo pone en alerta rojo a la ganadería de EEUU
Información general

El gusano barrenador del Nuevo Mundo pone en alerta rojo a la ganadería de EEUU

Pasaron Los Pibes y el vóley local siguió con su apasionante derrotero

Por Pablo Mihal
Ovación

Pasaron Los Pibes y el vóley local siguió con su apasionante derrotero

Crisis en discapacidad: piden a la provincia políticas concretas para el sector
La Ciudad

Crisis en discapacidad: piden a la provincia políticas concretas para el sector

Lo balearon cuando entró a robar a una casa: descubrieron que es policía
Policiales

Lo balearon cuando entró a robar a una casa: descubrieron que es policía

Serios daños por un robo seguido de incendio en el Centro Cuidar de zona norte
Policiales

Serios daños por un robo seguido de incendio en el Centro Cuidar de zona norte

Del paraguas a la campera: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana
La Ciudad

Del paraguas a la campera: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Pablo Cococcioni: El juicio por jurados democratiza el Poder Judicial
Policiales

Pablo Cococcioni: "El juicio por jurados democratiza el Poder Judicial"

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.416 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.416 millones

Un chico de 18 años fue detenido por herir de una puñalada a su padre
Policiales

Un chico de 18 años fue detenido por herir de una puñalada a su padre