El gusano barrenador del Nuevo Mundo pone en alerta rojo a la ganadería de EEUU

Confirmaron nuevos casos en Texas. La propagación de la plaga podría devastar la industria ganadera del país

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó dos nuevos casos del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Texas, lo que demuestra la dificultad de frenar la propagación de una plaga que podría devastar la industria ganadera del país.

El gusano barrenador (la mosca Cochliomyia hominivorax) produce una larva que come carne viva en lugar de material muerto. Las hembras ponen sus huevos en heridas abiertas de cualquier animal de sangre caliente, como el ganado, pero la fauna silvestre, las mascotas y, en ocasiones, incluso los seres humanos pueden contagiarse.

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Los nuevos casos se detectaron en un ternero y un perro, a cientos de kilómetros de distancia entre sí, en los condados de La Salle y Andrews. De esta manera, el número total de casos confirmados asciende a cuatro.

“Mientras atendemos estos casos que requieren atención inmediata y seguimos tomando muestras de casos sospechosos, trabajamos simultáneamente para erradicar por completo la plaga”, indicó el subsecretario de comercialización y regulación del departamento, Dudley Hoskins.

Antes de que se eliminara en Estados Unidos en la década de 1960, la mosca era una pesadilla anual de clima cálido para los ganaderos.

El departamento y la industria ganadera de Estados Unidos se apuraron a prevenir una infestación desde que la plaga se detectó en México a finales de 2024, tras décadas de haber estado contenida en el extremo sur de Panamá.

El gobierno combate la mosca criando moscas macho estériles, que luego se aparean con hembras silvestres que solo copulan una vez en su vida. Al cruzarse con moscas estériles, las hembras no producen más moscas y, con el tiempo, los brotes se disipan.

El departamento anunció planes para aumentar la producción de moscas estériles en plantas fuera de Estados Unidos mientras construye una fábrica de moscas en Texas.