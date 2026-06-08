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Central tiene todo listo para sumar su primera incorporación para el segundo semestre

Medios de Paraguay informan que el Canalla tendría cerrada la incorporación de un puesto clave para Almiron: el lado izquierdo de la zaga

8 de junio 2026 · 14:01hs
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Sebastián Zaracho llegaría este martes a Rosario para firmar con Central

Sebastián Zaracho llegaría este martes a Rosario para firmar con Central

Rosario Central dejó atrás una semana de altas pulsaciones y ya dio su primera estocada en el mercado de pases avanzando sobre el defensor Sebastián Zaracho, zaguero izquierdo que jugó la última temporada en Guaraní de Paraguay, y llega con el pase en su poder.

Zaracho, central zurdo de 27 años, llegará este martes a Rosario para realizar la revisión médica y, de no mediar inconvenientes, firmará el contrato que lo ligará a la institución de Arroyito. Es la primera incorporación para el equipo de Almiron en un lugar de la cancha que no tiene muchas variables.

El defensor de 1,87 metros de altura viene de jugar la fase previa de la Copa Libertadores con Guaraní y jugó 20 de los 21 partidos del Cacique paraguayo en este 2026.

Sin tanto ruido, Central le ganó la puja a Cerro Porteño de Ariel Holan, a Olimpia de Pablo “Vitamina” Sánchez y Libertad de Paraguay.

Quién es Sebastián Zaracho

La dirigencia encabezada por Gonzalo Belloso se anticipó a todos y logró ser una de las primeras en incorporar. A falta de la firma final y los detalles, periodistas de AM 1080 de Paraguay confirman que Zaracho llegará para ocupar un lugar clave en la defensa canalla. La Capital consultó con los directivos canallas que confirmaron las gestiones por el jugador.

Marcador central zurdo de 27 años y 1,87 metros de altura, Zaracho surgió de Nacional de Paraguay, pero su mejor versión se vio en Guaraní de ese país. Tuvo pasos por Aurora de Bolivia y Song Lam Nghe An FC de Vietnam. Por otro lado, el defensor paraguayo tuvo un paso por las inferiores de Boca, antes de regresar a su país donde debutó profesionalmente.

>> Leer más: Mundial 2026: un rosarino y de Central puede sumarse a la lista de la selección argentina ante la baja de Balerdi

A mediados de 2025 regresó al Cacique paraguayo donde jugó 38 partidos entre torneo Clausura y Apertura y dos encuentros por Copa Libertadores. En el último año marcó tres goles y contabilizó dos asistencias.

Jorge Almiron tacha casilleros

La llegada de Zaracho a Central serviría para tapar un hueco importante en el plantel canalla ya que hoy Almiron cuenta con un solo zaguero izquierdo natural.

Con la inminente salida de Carlos Quintana, el entrenador auriazul hoy cuenta con Gastón Avíla en ese lugar de la defensa. Es cierto que, de manera improvisada, Alexis Soto cumplió ese rol, pero no es marcador central.

Así, Zaracho peleará por un lugar en la defensa donde no abundan las opciones y servirá de recambio para la triple competencia que enfrentará Central en el segundo semestre de 202: el Clausura, la Copa Libertadores y la Supercopa Internacional.

Cuando estampe la firma, el defensor paraguayo será una alternativa más para Almiron que en las últimas semanas recuperó a Juan Cruz Komar, luego de su operación cardiaca, y a Juan Giménez, que entrena diferenciado tras la rotura de ligamentos que sufrió en 2025.

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Carlos Quintana, en el último partido de Central donde no jugó. Gonzalo Belloso lo había cruzado duro.

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