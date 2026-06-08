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Selección argentina: el once titular, una duda por lesión y un reemplazo en suspenso

Lionel Scaloni paró un equipo probable para enfrentar a Islandia, mientras espera por la recuperación de sus jugadores para definir el último nombre de la lista

8 de junio 2026 · 16:24hs
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Lionel Messi será titular en el amistoso de la selección argentina ante Islandia.

Foto: @Argentina

Lionel Messi será titular en el amistoso de la selección argentina ante Islandia.

La selección argentina tendrá un amistoso más este martes ante Islandia para finalizar la preparación de cara al Mundial 2026, donde debutará ante Argelia el 16 de junio. El estado físico de los jugadores es una de las mayores preocupaciones para Lionel Scaloni, que ya sufrió la baja de Leonardo Balerdi y deberá reemplazarlo.

La buena noticia es que el panorama mejoró considerablemente en las últimas horas y el cuerpo técnico albiceleste recuperó a algunos futbolistas que entrenaban diferenciado para llegar a punto, aunque todavía esperan por la recuperación definitiva de otros tres nombres de peso.

Ante la lesión de Balerdi, el entrenador deberá definir a su reemplazante para completar la lista de 26 jugadores, aunque trascendió que se tomaría un poco más de tiempo y anunciará el cambio luego del duelo frente a Islandia. Además, la rehabilitación de Leandro Paredes pone sobre la mesa otro posible cambio de última hora.

En tanto, Nicolás Paz, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina entrenaron a la par de sus compañeros y dejaron buenas sensaciones para el cuerpo técnico. De igual manera, los tres serían preservados en el amistoso de este martes en Auburn, Alabama, para no sufrir contratiempos de cara al debut en la Copa del Mundo.

Las dudas físicas en la selección argentina

Tenemos muchos jugadores que no están al 100 por ciento y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central”, sostuvo Scaloni en una conferencia de prensa el pasado fin de semana, donde aclaró: “Tenemos un partido más y vamos a sacar conclusiones en el próximo. La situación del Flaco -Balerdi- hace que tengamos que evaluar muchos compañeros más y no vamos a tomar decisiones hasta el martes sin ver cómo están los demás”.

La advertencia del oriundo de Pujato tiene a Paredes en una compleja situación, debido a que el volante de Boca todavía no pudo entrenar a la par del grupo y dejar atrás las molestias que sufrió en los últimos partidos del primer semestre del año. Cualquier modificación en la lista, como en el caso de Balerdi, deberá ser confirmada al menos 24 horas antes del primer partido.

Por su parte, Emiliano Martínez y Julián Álvarez también realizan tareas especiales para recuperarse de distintas molestias, pero en ambos casos tienen confirmada su participación en el Mundial y estarán disponibles para el debut ante Argelia. Además, Lionel Messi está recuperado y sumará minutos ante Islandia.

Recuperados y a entrenar

En medio de las dudas del cuerpo técnico, tanto Paz como Montiel y Molina dieron un importante voto de confianza para el cuerpo técnico y dejaron buenas señales en el entrenamiento de este martes.

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El mediocampista de Como es una de las promesas para esta Copa del Mundo y buscará ganarse un lugar en la mitad de la cancha, mientras que los dos defensores son las únicas alternativas de la lista en el lateral derecho.

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El probable once titular ante Islandia

Ante las ausencias de Dibu Martínez y Julián Álvarez, Scaloni le daría minutos a Gerónimo Rulli (Juan Musso atajó ante Honduras) y Lautaro Martínez repetiría la titularidad, tras anotar un gol y dar una asistencia frente al conjunto centroamericano.

A su vez, el cuerpo técnico analiza una duda en la defensa. Con Montiel y Molina preservados, Nicolás Capaldo y Agustín Giay vuelven a pelear por un lugar en la banda derecha y ser alternativa en caso de necesitarse un reemplazo de última hora en la lista.

Finalmente, la selección argentina enfrentaría a Islandia con el siguiente once titular: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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