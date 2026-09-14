La Capital | Ovación | Leonardo Acoglanis

Leonardo Acoglanis: "Ahora hay que seguir, nos quedan cuatro finales"

El DT Leonardo Acoglanis dio la cara tras la derrota ante Central Córdoba y ya se puso a trabajar para afrentar a Berazategui, el sábado en el Olaeta

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

14 de septiembre 2026 · 21:04hs
Google Seguir a La Capital en Google
Leonardo Acoglanis. El entrenador salaíto baraja y da de nuevo en un final que no dará respiro.

Leonardo Acoglanis. El entrenador salaíto baraja y da de nuevo en un final que no dará respiro.

Argentino sufrió una dura derrota ante Central Córdoba en el clásico del ascenso y no puede levantar cabeza. El equipo está en el fondo de la Zona A con 23 puntos y a cuatro fechas de finalizar la etapa clasificatoria, necesita sumar sí o sí para no jugar el partido por la desafiliación por una temporada. En ese contexto, el técnico Leonardo Acoglanis con mucho profesionalismo dio la cara después de la derrota en el Gabino Sosa.

“El trámite tuvo un punto de quiebre cuando fue expulsado Correa, la realidad es que nosotros con 10 hombres no pudimos cerrarnos y tratar de dar un golpe. No lo pudimos hacer en ningún momento, Córdoba fue el que más insinuó y obviamente llegó al gol en una pelota parada. Después se nos hizo muy cuesta arriba. Todo lo contrario fueron los primeros veinte minutos, nosotros arrancamos bien, tuvimos una chance inmejorable con el remate de Octavio Rubarth, si esa pelota entraba otra sería la historia. Me quedó con esa parte del cotejo donde fuimos un poquitito mejor pero, vuelvo a reiterar, la expulsión nos complicó todo lo que habíamos programado y Córdoba fue oportuno para anotar dos goles ante de ir al descanso”, señaló el Toto Acoglanis.

Arrancó bien y terminó mal. El equipo de Leonardo Acoglanis hizo todo bien los primeros 23 minutos, contó con una situación clara para abrir el marcador y tras la expulsión de Correa no tuvo reacción y fue goleado.

Arrancó bien y terminó mal. El equipo de Leonardo Acoglanis hizo todo bien los primeros 23 minutos, contó con una situación clara para abrir el marcador y tras la expulsión de Correa no tuvo reacción y fue goleado.

>>Leer más: Furor por Capi en los Juegos Suramericanos: el peluche se agotó y hubo que reponer stock

Cuatro partidos difíciles

En la recta final de la etapa clasificatoria al Salaíto le restan cuatro partidos complicados: el sábado recibirá a Berazategui, después tendrá dos partidos de visitante ante Estrella del Sur y Lugano, y cerrará en barrio Sarmiento ante Sacachispas, actual líder de la Zona A con 46 puntos.

En ese sentido, el técnico salaíto no se guardó nada. “Aceptamos el desafío de sacar adelante al Salaíto, ahora hay que seguir trabajando, nos quedan cuatro finales y hay que prepararnos para esos partidos. Tenemos un plantel muy joven que va a dejar todo por esta camiseta”, afirmó el DT.

Los salaítos dijeron presente. La parcialidad de Argentino copó la tribuna norte en el Gabino Sosa. Los hinchas salaítos agotaron las 450 entradas que contaron para el partido clásico ante Central Córdoba.

Los salaítos dijeron presente. La parcialidad de Argentino copó la tribuna norte en el Gabino Sosa. Los hinchas salaítos agotaron las 450 entradas que contaron para el partido clásico ante Central Córdoba.

Acoglanis y el apoyo de los hinchas

Por último, el técnico del Albo se refirió del apoyo que le brindó la parcialidad de Argentino en el Gabino Sosa. “El apoyo de la gente del Salaíto fue impresionante, quiero hacer una mención especial a los intocables que nos acompañan, siempre están y nos hacen saber su apoyo. Cuando regresamos al estadio estaban ahí para alentarnos para que no bajemos los brazos, para que sigamos unidos, para que sigamos fuertes. Fue un momento hermoso pese a la derrota. Ahora nosotros queremos devolverle todo ese cariño que le dan al plantel en estos cuatro encuentros. Vamos a luchar para que Argentino se quede en el lugar que se merece”, cerró Acoglanis.

Noticias relacionadas
Alan Wilk ya definió ante Arce para señalar uno de los goles del triunfo de Lanús.

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

una atleta sufrio incontinencia intestinal, siguio compitiendo y gano

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

El próximo compromiso de Las Leonas será ante Uruguay este martes 15 de septiembre

Las Leonas ganaron 14-0 a Paraguay en su debut de los Juegos Suramericanos

Colapinto recorrió el final del circuito de Madring con una bandera de Argentina

La historia de la bandera argentina que Colapinto agitó ante la mirada de la F1

Ver comentarios

Las más leídas

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

Proponen un anillo de cámaras de vigilancia para combatir el delito

Proponen un "anillo de cámaras de vigilancia" para combatir el delito

Lo último

Virginia Deluzio, una presencia destacada y homenajeada en los Juegos Suramericanos

Virginia Deluzio, una presencia destacada y homenajeada en los Juegos Suramericanos

Es una farsa: Trump dijo que hay una enferma conspiración contra la IA

"Es una farsa": Trump dijo que hay una "enferma conspiración" contra la IA

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Una casa barco y un hidroavión en Alvear: qué se sabe del presunto narco detenido en San Nicolás

Maximiliano Nicolás Cafiero cayó luego de ostentar una vida que en los papeles no podía justificar. Forma parte de una reconocida familia
Una casa barco y un hidroavión en Alvear: qué se sabe del presunto narco detenido en San Nicolás
Rosario explotó con los Juegos: estadios llenos y una ciudad encendida
Juegos Suramericanos

Rosario explotó con los Juegos: estadios llenos y una ciudad encendida

Un tuit libertario, los Juegos y la fragilidad masculina

Por Facundo Borrego
Política

Un tuit libertario, los Juegos y la fragilidad masculina

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé
Policiales

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña
Policiales

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja
Policiales

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

Proponen un anillo de cámaras de vigilancia para combatir el delito

Proponen un "anillo de cámaras de vigilancia" para combatir el delito

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Ovación
Luca Pasinato: Se dio el partido perfecto y el clásico quedó en Tablada

Por Juan Iturrez
Ovación

Luca Pasinato: "Se dio el partido perfecto y el clásico quedó en Tablada"

Luca Pasinato: Se dio el partido perfecto y el clásico quedó en Tablada

Luca Pasinato: "Se dio el partido perfecto y el clásico quedó en Tablada"

Leonardo Acoglanis: Ahora hay que seguir, nos quedan cuatro finales

Leonardo Acoglanis: "Ahora hay que seguir, nos quedan cuatro finales"

El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

Policiales
Una casa barco y un hidroavión en Alvear: qué se sabe del presunto narco detenido en San Nicolás
Policiales

Una casa barco y un hidroavión en Alvear: qué se sabe del presunto narco detenido en San Nicolás

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

La Ciudad
Furor por Capi: el peluche se agotó y hubo que reponer stock
Juegos Suramericanos

Furor por Capi: el peluche se agotó y hubo que reponer stock

El frío tiene los días contados en Rosario: cuándo arrancan las temperaturas primaverales

El frío tiene los días contados en Rosario: cuándo arrancan las temperaturas primaverales

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Más demanda de atención odontológica en la UNR y ya llegan de obra social

Más demanda de atención odontológica en la UNR y ya llegan de obra social

Fuerte choque y vuelco en barrio Lourdes con tres autos involucrados
La ciudad

Fuerte choque y vuelco en barrio Lourdes con tres autos involucrados

Proponen un anillo de cámaras de vigilancia para combatir el delito

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Proponen un "anillo de cámaras de vigilancia" para combatir el delito

Mirtha Legrand fue dada de alta y volvió a su casa: qué dice el parte médico
Zoom

Mirtha Legrand fue dada de alta y volvió a su casa: qué dice el parte médico

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico
Policiales

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

Preso por robar una guirnalda de luces de bar en República de la Sexta
Policiales

Preso por robar una guirnalda de luces de bar en República de la Sexta

La Bomba Tucumana no descarta dejar la música para dedicarse a la política
Zoom

La Bomba Tucumana no descarta dejar la música para dedicarse a la política

La Bolsa de Rosario estimó que se sembrarán 16,7 millones de hectáreas de soja
Crónicas de campaña

La Bolsa de Rosario estimó que se sembrarán 16,7 millones de hectáreas de soja

Quini 6 vacante: en cuánto quedó el pozo acumulado tras el sorteo del domingo
Información General

Quini 6 vacante: en cuánto quedó el pozo acumulado tras el sorteo del domingo

El tiempo en Rosario: lunes con nubosidad variable y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con nubosidad variable y temperatura en ascenso

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos ante una multitud
Juegos Suramericanos

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos ante una multitud

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur
Policiales

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París
Política

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

Newells sorprende y saca cartas de la manga en los tramos decisivos del Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's sorprende y saca cartas de la manga en los tramos decisivos del Clausura

Un diputado nacional del peronismo chocó contra un camión en la ruta 11
Información General

Un diputado nacional del peronismo chocó contra un camión en la ruta 11

En medio de las predicciones apocalípticas, Trump no quiere controlar las IA
Información General

En medio de las predicciones apocalípticas, Trump no quiere controlar las IA

El ex primer ministro Boris Johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones
El Mundo

El ex primer ministro Boris Johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones

El viudo de Adelfa contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix
La Ciudad

El "viudo de Adelfa" contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix

Baja la presión cambiaria pero se profundiza el freno de la actividad
Economía

Baja la presión cambiaria pero se profundiza el freno de la actividad

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas
La Ciudad

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas