Plaza se despegó del fondo y ya no mira de reojo el descenso

Buenos Aires fue un hueso duro de roer. De movida sorprendió al dueño de casa con mucho protagonismo, haciéndose dueño de las acciones y acorralando a un Plaza que no tuvo problemas en apretar los dientes. La visita tuvo la pelota, insinuó más y tuvo su premio con el try de Juan Segundo Campos.

Fue un cachetazo que le sirvió al local para sacudirse la modorra y meterse en el partido. La respuesta fue inmediata. Desde un line la pelota llegó a la punta, apareció Valentino Aime, apoyó, y Manuel Nogués convirtió para equilibrar las cosas y volver a empezar. Pocos minutos después, tras un gran movimiento de los backs, jugando por afuera, Atlético del rosario pasó al frente con el try de Felipe Nogués. Fueron dos ráfagas en las que Atlético mostró su caracter.

Sobre la media hora de juego, Manuel Nogués frotó la lámpara y con un kick preciso habilitó a Tomás Oria para que éste la tomara de aire y se fuera derechito al try. Ya sobre el final del primer parcial Atlético se quedó con un hombre menos por la amarilla a Tomás Malanos, Capalbo embocó un penal y se bajó el telón del primer parcial.

En el arranque del complemento, Manuel Nogués anotó un drop importantísimo, sobre todo desde lo psicológico, pero al ratito Plaza se quedó con otro hombre menos por la amarilla a Tomás Oria. Ahí Atlético se replegó y aguantó el momento crítico hasta donde pudo. Acosta Pimentel entró como una tromba y achicó la diferencia. Pero Buenos Aires no se contentó con ello y fue por más. Atacó por todos lados y obligó al local a estremar los cuidados. Presionó y buscó hasta que Lucas Martínez llegó al try con el que se puso a solo dos puntos de diferencia.

Los partidos se definen en los veinte minutos del final. Y allí apareció Atlético en toda su dimensión. No se desesperó y metro a metro fue ganando terreno hasta llegar al ingoal. Try de Felipe Nogues y conversión de su hermano, para ponerse a más de un try convertido de diferencia.

A fuego lento fue cocinando la victoria. Un nuevo penal de Manuel Nogués definió el pleito, al punto tal que el try de Valentino Aime fue la frutilla del postre, el que sirvió para adornar un triunfo tan importante como inolvidable en este clásico de fundadores.

En los restantes partidos, los resultados fueron: Newman 18, Hindú 34; CUBA 23, Belgrano 15; Pucará 15, San Luis 31; CASI 24, Alumni 45 y La Plata 14, SIC 37.

Posiciones: Newman, 70 puntos; Hindú, 69; SIC, 67; Alumni, 63; CUBA, 60; Belgrano, 54; CASI, 44; Atlético del Rosario, 38; Buenos Aires, 36; San Luis, 32; La Plata, 29 y Pucará, 5.

Próxima fecha: Hindú v. SIC, Buenos Aires v. La Plata, Alumni v. Atlético del Rosario, San Luis v. CASI, Belgrano v. Pucará y Newman v. CUBA.