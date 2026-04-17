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Piden la detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino por asociación ilícita y lavado de activos

Lo hizo un fiscal de Santiago del Estero que investiga maniobras presuntamente destinadas al lavado de dinero

17 de abril 2026 · 16:57hs
Pablo Toviggino y Claudio Chiqui Tapia podrían ser imputados de asociación ilícita agravada y lavado de activos.

Pablo Toviggino y Claudio Chiqui Tapia podrían ser imputados de asociación ilícita agravada y lavado de activos.

Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y del tesorero de esa entidad, Pablo Toviggino, a quienes investiga por el presunto delito de lavado de dinero.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, citando fuentes no identificadas vinculadas a la investigación, el pedido de detención y citación a declaración indagatoria se enmarca en una causa iniciada en esa provincia en diciembre de 20205.

El fiscal que pidió la detención de Tapia y Toviggino es Pedro Simón, quien incluyó en la solicitud a otras 24 personas vinculadas a Chiqui Tapia y Toviggino en la AFA.

Entre ellos se encuentran los dueños de una quinta de la localidad bonaerense de Pilar que está bajo investigación judicial. Esta propiedad pertenece a un monotributista y una jubilada.

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De qué imputarían a Tapia y Toviggino

En la misma causa que investiga Simón estaría involucrada también una empresa contratada por la AFA para que administrar su dinero en el exterior. Esta empresa, sospecha Simón, habría desviado dinero a sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados ni registran actividad comercial.

De acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, en Santiago del Estero habría al menos 35 propiedades a nombre de sociedades vinculadas a Toviggino y personas de su entorno.

El fiscal acusó a Tapia y Toviggino por el delito de “asociación ilícita agravada y lavado de activos”. Además, ordenó allanamientos y peritajes y la inhibición general de bienes de los dos directivos de la AFA.

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