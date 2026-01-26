Picó un penal, se lo atajaron y en esa jugada sufrió una seria lesión: qué le pasó

El video de la jugada del penal se hizo viral hace algunos días. Ahora se sabe cuál es el problema físico que padece el jugador

Cristián Zavala se queja de dolor luego de picar el penal que le atajó el arquero de Peñarol.

La semana pasada se hizo viral el video de la ejecución de un penal en el que el pateador se la quiso picar al arquero y este se lo atajó. El jugador que lo pateó se lesionó al hacer el disparo y ahora se supo el diagnóstico: tiene una lesión grave.

El protagonista de esta historia es Cristián Zavala, un futbolista de Colo Colo, y la jugada en cuestión ocurrió durante un encuentro contra Peñarol por la Serie de La Plata.

Zavala ingresó desde el banco de suplentes en el amistoso ante Peñarol y sintió una molestia en su rodilla derecha durante el partido. Aun así, el jugador decidió ejecutar el sexto penal de la definición ante Peñarol “a lo Panenka”, pero el disparo fue contenido por el arquero Washington Aguerre.

Pateó el penal y se lesionó

Luego de patear el penal, Zavala se tiró al piso con claras muestras de dolor en la misma rodilla donde había sufrido la molestia anterior.

Después del partido, Zavala fue sometido a un estudio por imágenes y ahora se confirmó que el delantero, que llegó a Colo Colo proveniente de Coquimbo Unido, sufrió una fractura en la rótula de la rodilla derecha. Esta lesión lo mantendrá fuera de las canchas al menos entre siete y nueve semanas.

Por esa razón, Zavala quedó descartado para jugar el partido inicial del torneo de Chile y por varios partidos más,incluido el superclásico ante Universidad de Chile que se disputará el próximo 1º de marzo.