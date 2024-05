Peñarol-Central: la polémica por las entradas quedó en manos de la Conmebol

La dirigencia carbonera presentó un informe ante la confederación para no ceder boletos por cuestiones de seguridad. Los canallas solicitaron que puedan viajar hinchas auriazules

Central y Peñarol hace tiempo empezaron a jugar la revancha de la Copa Libertadores, pero en este caso por el tema entradas para los canallas. La dirigencia auriazul pide que haya reciprocidad, pero los carboneros no están dispuestos a cumplir con esa exigencia. Tan es así que la entidad uruguaya hizo una presentación con un detallado informe ante la Conmebol para justificar la medida de no vender tickets a los visitantes. "La decisión fue tomada por unanimidad por el consejo. Priorizamos preservar la seguridad y que no haya incidentes", declaró Eduardo Zaidensztat, vicepresidente del mirasol. Al mismo tiempo, la dirigencia canalla exigió que en el Campeón del Siglo haya un espacio para la visita. Ahora, todo quedó en manos de la confederación.