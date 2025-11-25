Pasillo de campeón a Central: Futbolistas Agremiados tomó postura ante el "espaldarazo" de Estudiantes

El sindicato de futbolistas criticó el gesto de los jugadores del Pincha tras la consagración del Canalla en la Liga Argentina 2025

La polémica del pasillo de campeón de Estudiantes de La Plata hacia Rosario Central tiene su nuevo capítulo, esta vez en las oficinas del sindicato de jugadores de fútbol. La actitud del Pincha “genera preocupación porque opacan, aunque sea momentáneamente, el valor de lo que se construye diariamente entre todos”, sostuvo en un comunicado Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).

Mientras el presidente Javier Milei, y sus seguidores, posteó a favor de Estudiantes, el gremio de los deportistas tomó partida ante el “espaldarazo” que el club de La Plata realizó ante el Canalla, recientemente consagrado campeón de la Liga Argentina 2025.

En un extenso comunicado, Futbolistas Agremiados señaló que los atletas “pueden ser adversarios circunstaciales, según el club en el que se encuentren prestando servicios, pero por encima de ello debe primar el respeto, la caballerosidad y la conciencia de que todos son colegas” .

Acto seguido, el texto explica que según “los usos, las costumbres y el sentido común indican” a la hora de rendir un homenaje “el gesto debe realizarse de frente y con reconocimiento”. Además, Futbolistas Agremiados apuntó que “ dar la espalda desvirtúa ese momento y puede transmitir un mensaje que no ayuda a construir el ambiente de respeto que nuestro deporte necesita”.

El comunicado que lleva la firma de Sergio Marchi, secretario general de la entidad, planteó un “compromiso con la paz, el juego limpio y el respeto al compañero” y apostó por “construir, evitando actitudes que puedan interpretarse como agraviantes o que contribuyan a generar violencia”.

Al comienzo del mensaje, el gremio de los futbolistas destacó que la competencia en el fútbol argentino “viene mostrando señales muy positivas, con un formato competitivo que mantiene el interés fecha a fecha, definiciones apasionantes” con “gran concurrencia a los estadios y un comportamiento destacable de los futbolistas”. Para el sindicato, el contexto “contribuye al crecimiento y prestigio del fútbol argentino y pone aún más en evidencia que actitudes como la sucedida (entre Estudiantes y Central) no tiene nada que ver con la esencia de fútbol”.

La AFA le pide explicaciones a Estudiantes

Central quedó eliminado el domingo del Clausura 2025 al perder 1 a 0 ante Estudiantes por los octavos de final en el Gigante y esta situación es inalterable. Pero el equipo ganador tendrá que darle explicaciones a la AFA por lo hecho en la previa del partido.

Los futbolistas del Pincha hicieron el pasillo de espaldas, a los efectos de mostrar su disconformidad porque Central fue declarado campeón de la Liga Profesional 2025. Algo que el club manifestó estar en desacuerdo en las redes sociales, aunque su representante no se opuso cuando se trató el tema. Esta situación, que tuvo mucha adhesión en el mundo el fútbol, le puede traer un dolor de cabeza al club que preside Juan Sebastián Verón.

Es que la AFA, este lunes, emitió el boletín número 6793 bis donde le pide a Estudiantes explicaciones sobre su proceder: "Rosario Central v Estudiantes de La Plata - 98421: Las presentes actuaciones iniciadas de oficio (art. 51° Inc. f) con motivo del comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el día 23 de noviembre de 2025 frente al Club Atlético Rosario Central, en relación con el protocolo de homenaje previsto en las resoluciones de la Asociación y que han sido publicadas por Boletín Oficial y considerando: Que, antes de resolver en definitiva, corresponde garantizar el ejercicio del derecho de defensa de los involucrados, conforme lo dispuesto por el art. 38 del Código Disciplinario de la AFA;

Por ello, los miembros autorizantes, resuelven:

>> 1º) Dar vista de las presentes actuaciones al Club Estudiantes de La Plata, a su Comisión Directiva, a su Presidente y al capitán del equipo, Sr. Núñez Santiago Misael, por el término de cuarenta y ocho (48) horas, a fin de que, en los términos del art. 38 y 49 inc. 9 del Código Disciplinario de la AFA, tomen conocimiento de los hechos investigados y formulen su defensa y/o descargo respecto del eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino publicado el 12 de febrero del año 2025.

>> 2º) Correr traslado a los jugadores: Muslera Micol, Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Nuñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farias Facundo Hernán, González Pires Leandro Martín, Arazmendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás, Amondarain Mikel Jesús y a Leandro González Pirez y Lucas Alario para que, dentro del mismo plazo de cuarenta y ocho (48) horas, ejerzan su derecho de defensa e indiquen si han recibido instrucciones sobre la medida adoptada.

Medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

La obtención del título de la Liga 2025 por parte de Central tras salir primero en la tabla anual siguió dando que hablar este fin de semana luego de la derrota del Canalla ante Estudiantes por 1 a 0. Tras el partido, tanto medios como referentes libertarios festejaron la derrota de Central y el pase del Pincharrata a los cuartos de final del torneo Clausura.

La Derecha Diario, un portal de noticias que respalda al gobierno de Javier Milei y que ya quedó varias veces en el centro de polémicas por compartir noticias falsas, subió una placa a sus redes sociales que revaloriza el triunfo del Pincha ante Central. A través de su división deportiva, denominada "Derechazo", celebraron la victoria del Pincha en el Gigante.

"Estudiantes de la Patria", se lee en letras grandes, haciendo un juego de palabras con el nombre original del club platense. En primer plano, se ve una foto del presidente de la entidad, Juan Sebastián Verón, y en el pie de la imagen un fragmento del pasillo de espaldas que le hicieron los jugadores Pincharratas a los Canallas.

A esa imagen, le sumaron un texto en el que marcaron: "En un partido que quedará para la historia del fútbol argentino, Estudiantes se rebeló contra la dictadura de Chiqui Tapia y eliminó a Rosario Central con todo el aparato de la AFA en contra".

En un partido que quedará para la historia del fútbol argentino, Estudiantes se rebeló contra la dictadura de Chiqui Tapia y eliminó a Rosario Central con todo el aparato de la AFA en contra. pic.twitter.com/jIL5z5uU1k — Derechazo (@derechazoar) November 23, 2025

La ocasión fue aprovechada por referentes libertarios, como Daniel "Gordo Dan" Parisini, quien subió dos posteos a su cuenta de X. En uno de ellos replicó la misma imagen que subió Derechazo, mientras que en otro hizo referencia a Estudiantes como "club con huevos", junto al escudo del club de La Plata.