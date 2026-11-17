Gimnasia de Mendoza no tuvo en general un buen rendimiento de visitante pero su mayor arma es Agustín Módica, el 9 que debió buscar otro camino

Central. Una postal habitual de Módica, al que las lesiones le truncaron afianzarse en la primera auriazul y ahora es el jugador a tener en cuenta en el rival de octavos de final.

Después de haber alcanzado el objetivo base, la permanencia en primera división, Gimnasia y Esgrima de Mendoza se dio el gusto de clasificar entre los mejores ocho equipos de su grupo, lo que le permitirá jugar los playoffs de este torneo Clausura. Y como fueron octavos en la zona A, los mendocinos serán visitantes del que se quedó con el primer lugar del grupo B, Rosario Central .

Y curiosamente, la principal carta fuerte de Gimnasia está en el centro de su ataque, y es Agustín Módica . El Pichi es, junto al paraguayo Ronaldo Martínez, uno de los goleadores del torneo con 10 tantos. Pero, además, Módica conoce muy bien Arroyito, donde creció futbolísticamente hasta llegar al círculo mayor, para luego ser transferido al Lobo mendocino.

¿Y el talón de Aquiles de Gimnasia? Tal vez se encuentre en su pobre desempeño cuando sale de Cuyo. En este Clausura, el equipo que dirige Darío Franco sólo ganó dos partidos en ocho presentaciones fuera de su casa. De las seis restantes, apenas si rescató un empate, y padeció cinco derrotas.

Agustín Módica fue una de las revelaciones del torneo Clausura. Sin lugar en Rosario Central, recuperado de una larga lesión de rodilla y considerado cuarto delantero de un equipo que habitualmente juega con un solo punta de área, el Pichi fue transferido a Gimnasia de Mendoza, que compró la mitad del pase y lo sumó como refuerzo.

Agustín Módica, el goleador del Clausura

El Clausura de Módica fue a puro gol. Después de un campeonato Apertura en el que fue buscando ritmo y lugar dentro del equipo, donde marcó cuatro goles en 13 encuentros, el delantero de 23 años mostró su mejor cara en el Clausura.

En el segundo semestre, el Pichi Módica hizo 10 goles y entregó una asistencia en 15 encuentros (solo faltó ante Boca). Además, fue titular en 14 de esos juegos, y sumó en cancha 1.146 minutos. Sus números justificaron que Gimnasia comprara la segunda mitad del pase.

Los 10 goles de Módica e el Clausura fueron en 6 de los 15 encuentros que disputó: Central Córdoba (1), Unión (2), Talleres (2), Gimnasia de La Plata (3), Newell’s (1) y Platense (1).

Campaña de visitante

En una tabla que solo contemple la producción de visitante de los equipos que participaron en este Clausura, Gimnasia de Mendoza compartirá el puesto 19 con Newell’s, ambos con un 29,17% de eficacia, tras sumar solo 7 puntos de 24 posibles.

Lo que si cabe destacar de los mendocinos es que en sus ocho presentaciones en rodeo ajeno, convirtieron siete goles. Eso sí, en cinco de esos ocho partidos no lograron marcar, por lo que los siete tantos convertidos llegaron en tres juegos.

Victorias ante el Lobo Platense e Independiente

Las dos victorias del equipo de Franco como visitante fueron consecutivas. La primera ante Gimnasia de La Plata, en la fecha 6. Eso fue el pasado 22 de agosto, cuando los cuyanos se impusieron por 3 a 2 con triplete de Módica. En la fecha siguiente, la siete, los mendocinos volvieron a cantar victoria lejos de casa. Esta vez fue en Avellaneda, ante Independiente, por 3 a 0, el 30 de agosto. Desde esa ocasión, Gimnasia jugó cuatro encuentros más de visitante, y no ganó, empató uno y perdió los tres restantes.

Además de las dos victorias de visita, Gimnasia consiguió un empate ante Lanús (1 a 1). Y sufrió 5 derrotas, con la particularidad que no logró marcar goles en ninguno de esos juegos: San Lorenzo (0-1), Instituto (0-1), Defensa y Justicia (0-2), Estudiantes de La Plata (0-3), y Platense (0-1).