Paralímpicos París 2024: Dos bronces, una plata y una declaración de amor

Mihal 2 (1).jfif El judo volvió al podio. Después de 12 años el judo volvió al podio. Paula Gómez (J1) se quedó con la medalla de bronce en la categoría hasta 57 kilos.

La otra presea la ganó la judoca Paula Gómez tras imponerse a la canadiense Priscilla Gagne en la categoría hasta 57 kilos (J1). La judoca nacida en Merlo ganó por acumulación de tres sanciones (shido) de su rival y obtuvo la 9° medalla para la delegación albiceleste.

Argentina volvió a ganar una medalla en esta disciplina tras doce años, ya que las últimas habían sido cosechadas en Londres 2012 con José Effron y Jorge Lencina.

Para poder llegar a esa instancia, Gómez se impuso con autoridad a la húngara Flora Buranyial 10-1 en el primer combate de ronda eliminatoria; luego cayó ante la norteamericana Liana Mutia 10-0 y fue a repechaje donde enfrentó y venció por ippon (10-0) a Alfiya Tlekkabyl, de Kazajistán. Con esa victoria, tuvo la chance de conseguir la medalla paralímpica ante Priscilla Gagne.

“Me caí y levanté un montón de veces. Me enojé, me frustre y lloré, la pasé mal; gracias a la confianza que me dieron hoy estoy acá. Hoy es el día más feliz de mi vida”, confesó Gómez en el sitio Paradeportes, y luego destacó: “Costó un montón, pero lo logramos. Yo subí al Tatami pero hay mucha gente detrás de esta medalla. No voy a dejar de agradecerles nunca”.

Rocío Ledesma, en tanto, cayó por Ippon ante Andrade Silva y no pudo quedarse con la medalla de bronce en la categoría -48kg (J1). En su primer juego paralímpico, la judoca de Tierra del Fuego se quedó con un diploma.

Ledesma había perdido en su debut ante la japonesa Shizuka Hangai 1-0, fue a repechaje donde venció a la nipona Tabea Mueller por ippon. Esa victoria le posibilitó ir por la medalla de bronce, pero finalmente no pudo con la brasileña.

Otra que consiguió un diploma fue la nadadora Nadia Báez (SB11), quien finalizó quinta en la final de 100 metros pecho con un tiempo de 1:28.97. Previamente la nadadora bonaerense había conseguido el récord americano al completar la prueba en 1:26.98.

mihal 2.jpg Un día histórico. Por primera vez en la historia de los Juegos Paralímpicos, Los Murciélagos derrotaron a Brasil por penales. Argentina jugará la final ante Francia por el oro.

Los Murciélagos, en tanto, tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario, Los Murciélagos le ganaron a Brasil 4-3 en los penales y avanzaron a la final de los Juegos Paralímpicos, donde se medirán nada menos que con Francia. Por primera vez en la historia, Argentina eliminó a Brasil en unos Juegos Paralímpicos.

En tenis, Gustavo Fernández no pudo acceder a la gran final de los Juegos Paralímpicos Paris 2024 pero aún tiene la chance de ir por la medalla de bronce. El ganador de cinco Grand Slams llegaba sin ceder sets, pero cayó sin atenuantes ante el japonés Tokito Oda, segundo favorito, con parciales de 6/2 y 7/5. Por el tercer lugar en el podio, el Lobo se medirá con el español Martín de la Puente, número tres del ranking mundial, quien perdió con el británico Alfie Hewett, número uno del mundo, por 6/2 y 6/0.