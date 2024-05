Pancho Aquilano, el eterno utilero de Newell's que jugó con su ídolo Marcelo Bielsa

Los años de labor en el club del Parque le sobran para ponerle punto final a su tarea y jubilarse, pero eso es algo que no tiene en mente. "Sigo en Newell's a pesar de todo porque es mi segunda casa, amo mi profesión y al club del cual soy muy hincha. Seguiré hasta el día que no me dé más el físico o los dirigentes no quieran. Disfruto mucho de todo esto. No trabajar en Newell's sería como que me faltara algo. Y todo esto lo puedo hacer gracias a mi familia, Roxana y mis hijas, que me bancaron estar tanto tiempo lejos de casa", sostuvo con contundencia uno de los históricos trabajadores de la lepra.