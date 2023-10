Panamericanos: los Capogrosso perdieron en vóley de playa

Vóley femenino

El seleccionado argentino, con la líbero rosarina María Agostina Pelozo, no pudo conseguir la medalla de bronce. Perdió frente a México por 3 a 2 (25-22, 23-25, 22-25, 25-18 y 15-13) y finalizó en la cuarta ubicación.

Racquetball femenino

El equipo argentino de racquetball, integrado por María José Vargas y Natalia Méndez, obtuvo la medalla de plata, al perder en la final 2 a 1 ante el conjunto mexicano, conformado por Monserrat Mejía, Alexandra Herrera y Paola Langorio.

“No tengo consuelo, se me niega esa medalla dorada que la vengo buscando hace mucho tiempo. Soy alérgica al oro. Estoy un poco frustrada con las plateadas. Merecía la dorada. Pienso que juego igual que todas, depende el día. Tengo el talento, no sé por qué no se me da en la última", declaró Vargas a la señal de cable TyC Sports.

Vargas y Méndez nacieron en Bolivia, pero están nacionalizadas argentinas. El deporte tiene muy buenos representantes de Bolivia, a tal punto que ese país se consagró en la categoría caballeros.

Hockey femenino

La selección argentina debutó con una goleada sobre Uruguay por 8 a 0, en el grupo A. Los goles de Las Leonas fueron convertidos por Agustina Gorzelany (2, uno de penal), Julieta Jankunas (2), Majo Granatto (2), Delfina Thome y Eugenia Trinchinetti.

Argentina buscará conquistar la medalla de oro para clasificar directamente a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Este viernes, a las 11.30, la selección nacional se medirá con Estados Unidos por el segundo partido del grupo A, que también integra Trinidad y Tobago.

Handball femenino

El seleccionado argentino venció a Canadá por 31 a 10, culminó su participación en el grupo A con puntaje ideal al cabo de 3 partidos y este sábado, a las 17.30, enfrentará por las semifinales al representativo de Paraguay.