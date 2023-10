Panamericanos de Chile: destacada performance de los rosarinos

Para Rosario no fue un día más en Chile. Los deportistas lograron diversos puestos en las respectivas disciplinas que compitieron a lo largo de la extensa, vibrante y apasionante jornada. Cada cual dejó el alma en pos de seguir construyendo el sueño de crecer desde lo deportivo con el objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos.

En tanto, en vóley playa los hermanos Nicolás y Tomás Capogrosso derrotaron a la dupla de Ecuador por 2 a 0 (21/17 y 21/13) y siguen dominando su zona en soledad al abrochar el sexto triunfo consecutivo. Este lunes, los nativos de esta ciudad, jugarán ante los embajadores de Canadá desde 12.30 en busca de ingresar entre los ocho mejores equipos del certamen.

Mientras que en esquí náutico, Tobías Giorgis tuvo un gran domingo. Se metió en tres finales más en busca de medallas. En Overall masculino finalizó segundo y avanzó a la final por medallas, que será este martes 24 desde las 10.45. En saltos, el destacado deportista rosarino terminó en primer lugar (de 10) y clasificó a la final por medalla que será este lunes, desde las 13.05. En tanto, en figuras, Giorgis fue quinto este domingo y también está en la definición por medalla, que será este lunes pero a las 15.

Por otra parte, el bonaerense Federico Gil logró el pasaje a los Juegos Olímpicos con la medalla plateada en tiro, categoría skeet, que tuvo como ganador al estadounidense Vincent Hancock y al peruano Nicolás Pacheco como tercero. “Me debo ciento por ciento al deporte argentino. Yo vengo de la nada porque post año 2001 estaba quebrado y el deporte me dio una gran oportunidad. Siempre me siento en deuda con los que nos permiten estar acá”, dijo el deportista a TyC Sports luego de su gran performance.

Como dato extra hay que sostener que Gil obtuvo su tercera clasificación consecutiva a los Juegos Olímpicos, tras sus experiencias en Río de Janeiro 2014 y Tokio 2020.

A su vez, la dupla argentina Ana Gallay-Fernanda Pereyra logró el pase a cuartos de final de beach volley tras vencer este domingo a las peruanas Claudia Gaona-Lisbeth Allcca por 2-0 en la segunda fecha del Grupo B. Este lunes, desde las 11, jugarán el último partido de la zona frente a las estadounidenses Corinne Quiggle-Sarah Murphy a la espera del cruce de cuartos de final, el miércoles próximo.

Los remeros argentinos tuvieron este domingo una jornada positiva en las aguas de la Laguna Grande San Pedro de la Paz y accedieron a tres finales en diferentes categorías. Evelyn Silvestro y Sonia Baluzzo lo hicieron en doble par de remos cortos peso ligero femenino, luego de ganar su serie que las clasificó en el tercer puesto de la tabla general. Las vigentes campeones sudamericanas en Asunción 2022 irán este martes a la mañana por una nueva medalla.

Por su parte, Oriana Ruiz y Clara Galfre avanzaron a la final A del doble par de remos cortos tras imponerse en el repechaje. En dos remos sin timonel, Ingrid Marcipar y Olivia Peralta Martínez pasaron a la última instancia por las medallas, al quedar segundas de las brasileñas en el repechaje.

Mientras que Alejandro Colomino y Pedro Dickson, subcampeones continentales, deberán disputar la repesca del doble par de remos cortos peso ligero masculino después de ubicarse terceros este domingo en su serie, por detrás de los botes de México y Chile.

La marplatense Florencia Borelli consiguió este domingo la medalla de plata en la maratón femenina luego de liderar la prueba a metros de la meta en el Parque O'Higgins. La argentina llegó extenuada al final de la carrera, fue superada por la mexicana Citlali Cristian y recibió asistencia de su equipo técnico para salir de la pista y llegar a la carpa de los atletas.

Pese a la frustración de no haber logrado el oro por muy poco, la actuación de Borelli fue de todas formas histórica, al tratarse de la primera medalla panamericana en la maratón de mujeres.

En la carrera masculina, el argentino Pedro Luis Gómez no pudo completar el circuito por una indisposición física. El podio lo ocuparon el peruano Cristhian Pacheco, el chileno Hugo Catrileo y el peruano Luis Ostos.