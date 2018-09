"Palito" a la Copa Santa Fe

"No tendríamos que haber jugado la Copa Santa Fe con este equipo. Eso nos llevó a desbalancear la preparación física y el equipo no está como cuando terminó el torneo, esa es una autocrítica que me hago. Pero pasó y hay que bancarla", manifestó el DT apuntando a los dos partidos que jugó ante Unión con varios de los titulares, aunque no todos. ¿Cuántos jugadores de los once del debut repitió? Seis: Ibáñez, Fontanini, Ferroni, Rivero, Bernardello y Fértoli; más Amoroso, que jugó el segundo cotejo ante el Tatengue. Y pudo darles minutos a Lisandro Cabrera (jugó los 2 y hoy es suplente), Cacciabue y Callegari.