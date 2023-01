Pablo Pérez sigue sin jugar y faltaría al debut de Newell's

Pablo Pérez no participó del amistoso de Newell's contra Sarmiento del sábado y se complica su presencia en el inicio del torneo. Sin ningún roce en partidos, salvo la exigencia de los entrenamientos, las señales que entrega son que no se encontrará disponible para la primera fecha de la Liga Profesional, ante Platense , salvo que el cuerpo técnico considere que es importante su participación, por lo que representa su figura, y que está en condiciones de jugar un rato.

La rutina del experimentado mediocampista se fue graduando durante la pretemporada para que no corriera ningún riesgo. Es que si bien no tiene ninguna lesión, es necesario no exigirlo más de lo aconsejable, analizando permanentemente las respuestas que da. No fue posible que intervenga en ninguno de los amistosos, pese a que se especuló con que estuviera frente a Sarmiento.