Pablo Pérez continuará vistiendo la camiseta de Newell's hasta fin de año

El mediocampista de 37 años no pudo jugar ninguno de los amistosos de pretemporada debido a que no se encuentra en óptima condición física, si bien no tiene ninguna lesión. Según la planificación que se lleva adelante con él, no dieron los plazos para que esté a disposición en el comienzo del torneo. De todos modos, desde Newell's se le sigue ratificando la confianza y se acordó con un nuevo contrato.

https://twitter.com/Newells/status/1617966969076224001



Nuestro capitán extendió su vínculo con el club por una temporada https://t.co/r1Sx5lqp3I



¡Vamos, Leproso! 8 pic.twitter.com/SJAcvc2fE8 — Newell’s Old Boys (@Newells) January 24, 2023

Si bien sus apariciones por momentos fueron intermitentes el año pasado, a causa de molestias musculares, las veces que jugó siempre marcó la diferencia en el equipo. En agosto pasado convirtió de tijera a Godoy Cruz por la Liga Profesional siendo posteriormente considerado el mejor gol gol del año en Argentina.

El volante regresó a Newell's en 2020, proveniente de Independiente, para comenzar su tercera etapa en el club donde surgió futbolísticamente y trascendió.