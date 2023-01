El mediocampista no jugó ninguno de los amistosos de la pretemporada y fue uno de los 24 citados para el partido de este domingo contra Platense

Pablo Pérez estaba trabajando con la intención de no exigirlo.

No se lo esperaba y apareció. Pablo Pérez es uno de los 24 futbolistas que desde la tarde-noche de este sábado concentró en un hotel de Buenos Aires, a la espera del partido de este domingo contra Platense en Vicente López, a las 17. Si resulta sorpresiva su presencia es porque no participó en ninguno de los amistosos y se medían las exigencias, para que no tuviera ninguna complicación física.