El árbitro de Newell's este viernes será el VAR que ya lo perjudicó con Barracas y no le dio un penal

Newell's jugará el viernes con Barracas Central. El encargado del VAR en el último duelo ante el Guapo, que omitió un penal para la Lepra, ahora será el árbitro

Lucas Vitantonio

26 de agosto 2025 · 22:34hs
Hernán Mastrángelo

Hernán Mastrángelo, el árbitro de Newell's ante Barracas Central.

El próximo viernes Newell's volverá al Coloso del Parque tras lo que fue la durísima derrota en el clásico ante Central el pasado fin de semana. Y por la séptima fecha del Clausura jugará, a las 19, justo contra Barracas Central, el equipo que tiene como hincha número uno al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Este martes se conocieron las autoridades del partido entre la Lepra y el Guapo. El árbitro principal será Hernán Mastrángelo, secundado por los asistentes Hugo Páez y Mauro Ramos Errasti. El cuarto árbitro será Mariano Negrete, mientras que el VAR estará a cargo de Pablo Dóvalo y el Avar tendrá como protagonista a Diego Romero.

El ánimo en el Coloso no será el mejor tras una nueva caída en el derbi de la ciudad. Por ello será fundamental para el equipo del Ogro Fabbiani lograr una victoria que sirva como una especie de paliativo para contener el gran malestar de los hinchas ante el presente irregular del equipo rojinegro.

La irregular campaña de Newell's

Es que si bien Newell's está en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde chocará con Belgrano, lo cierto es que en el torneo Clausura los números no son nada buenos. El equipo del Ogro suma apenas seis puntos en seis partidos, producto de una victoria, tres empates y dos derrotas, la última la mencionada en el clásico rosarino. Así está afuera de la zona de play-offs.

Por su parte, Barracas Central marcha segundo en la zona A, con once puntos, como consecuencia de tres éxitos, dos empates y un traspié. Y como en cada partido que juega Barracas el arbitraje estará bajo la lupa.

La última vez, Mastrángelo ignoró un penal para la Lepra

El pasado 24 de febrero, Barracas venció 2 a 0 a Newell's. Más allá de que rendimiento del equipo rojinegro no fue el mejor y de los dos goles de Barracas Central, las determinaciones del árbitro Pablo Echavarría y del VAR incidieron de manera notoria en el traspié de la Lepra en cancha de Arsenal.

Es que no sólo que no le sancionaron a Newell’s un claro penal cuando perdía por 1 a 0, sino que se pasó por alto un codazo de Nicolás De Martini contra Luciano Herrera que merecía la expulsión del defensor local.

La jugada del penal no cobrado fue insólita. Saúl Salcedo la controló dentro del área local, sacó el disparo y la pelota dio en el brazo extendido de Yonatthan Rak.

El árbitro Echavarría siguió como si nada, ante la protesta de los futbolistas de Newell’s. Por unos instantes, el partido se detuvo porque, desde el VAR, Hernán Mastrángelo lo llamó al juez para advertirle que estaban revisando la jugada.

Pese a que las imágenes no admitían ninguna clase de duda, desde el VAR le indicaron que no fue nada. Y Echavarría reanudó el juego, ante la sorpresa y la bronca de todo Newell’s. El Ogro Fabbiani no lo podía creer.

Ahora Mastrángelo será el juez principal en Newell's-Barracas del viernes.

