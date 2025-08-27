Capacitación para emprendedores en la era de la inteligencia artificial

El ecosistema emprendedor copó Bioceres Arena. Con casi mil asistentes se realizó una nueva edición de Entrenamiento Nube, una jornada gratuita de capacitación en comercio electrónico, redes sociales, inteligencia artificial y tendencias digitales que Tiendanube llevó adelante junto al gobierno santafesino

La iniciativa se enmarcó dentro del programa H.O.L.A Futuro (Herramientas de Orientación Laboral) impulsado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, y ofreció un espacio gratuito de acompañamiento y asesoramiento a personas que están buscando insertarse en el mercado laboral y a quienes trabajan por cuenta propia.

H.O.L.A Futuro es una iniciativa pensada para impulsar tanto a empresas, emprendedores y entidades productivas como aquellos que están en la búsqueda laboral, promoviendo la adopción de herramientas digitales, fundamentalmente de la inteligencia artificial y la innovación para mejorar la competitividad laboral y preparar a los santafesinos para los desafíos del futuro.

Durante la apertura del encuentro la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia destacó: “Hay tres cosas de las cuales no podemos escapar en los tiempos que vivimos: el cambio climático, el envejecimiento de las sociedades y la inteligencia artificial y para esos tres tenemos que reaccionar y prepararnos”.

Por su parte, el Ministro de Trabajo, Roal Báscolo subrayó que incluso “en una coyuntura económica difícil, miramos hacia el futuro y allí vemos que el mundo del trabajo va a cambiar y también lo hará el mundo emprendedor”, por lo cual “el gobierno provincial pone a disposición estas herramientas con el objetivo de que los emprendedores locales estén mejor preparados para el mundo digital”.

Franco Radavero, gerente General de Tiendanube, destacó que “el e-commerce es la puerta de entrada para quienes quieren dar el primer paso en su negocio: permite empezar de a poco, testear sin grandes riesgos y al mismo tiempo llegar a miles de clientes con potencial de escalar”. En ese sentido, destacó que “los emprendedores son los verdaderos protagonistas de la transformación digital”.

“Por eso impulsamos espacios como Entrenamiento Nube, que congregan comunidades, conectan experiencias y acercan las herramientas necesarias para convertir una idea en un proyecto sostenible”, indicó.

Radavero destacó que todo emprendedor necesita aprender las herramientas digitales que tiene a mano y también cómo gestionar su negocio, cómo gestionar su marca para vender. "Necesita una red de apoyo, una comunidad emprendedora que pasó por esto un poquito antes y puede dar consejos. A veces las herramientas están a mano pero hace falta animarse y sortear los obstáculos", resaltó sobre la jornada realizada en Rosario, que contó con el apoyo de la provincia para que "cada vez más gente pueda sumarse y el programa H.O.L.A hace buen mach para todos los que quieran cambiar su situación laboral o emprender".

Franco Radavero, gerente General de Tiendanube en Argentina.

Entrenamiento Nube ya lleva más de 30.000 emprendedores capacitados en diferentes puntos del país a través de más de 25 horas de contenido con temáticas vinculadas al e-commerce, marketing digital, desarrollo y gestión de una tienda online y otras competencias digitales.

Inteligencia artificial al frente

La agenda del evento se organizó en cuatro bloques temáticos. El primero, “Más allá de una tienda online”, a cargo de Patricio Casella, especialista en e-commerce de Tiendanube, se enfocó en la automatización de procesos, la mejora de la experiencia de compra y cómo aumentar las ventas utilizando la plataforma. El segundo, “Del scroll a la venta: redes sociales con propósito”, presentado por Romina Fuentes, especialista en marketing digital, abordó estrategias para convertir la presencia en redes sociales en resultados concretos.

El tercer bloque, dedicado a inteligencia artificial, con Cintia Corica como ponente, presentó herramientas basadas en IA para optimizar tareas, generar contenido y mejorar la atención al cliente. Finalmente, el panel “De Rosario al Mundo”, reunió a marcas locales de Juan Gori (Vita), Mariano Fortuna (Shelosophy) y Alejandro Tessio (Caseland) que compartieron sus casos de éxito.