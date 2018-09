Otra vez Zampedri junto al Chaqueño

Mucho se habló ya de que Zampedri y Ruben aún no lograron congeniar dentro de la cancha y ahora al ex Atlético Tucumán le toca formar el tándem en la ofensiva con Germán Herrera, con el que ya lo hizo en 7 ocasiones. ¿Cómo le fue la canalla con esa dupla de ataque? No muy bien. De esos siete encuentros, Central ganó 2, empató uno y perdió los cuatro restantes.

Está claro que se trata exclusivamente de un dato estadístico, en el que hay que considerar que esos partidos se dieron en el torneo pasado, donde la actuación del equipo de Arroyito dejó mucho que desear y los buenos resultados escasearon, ya sea con Ruben, Zampedri y Herrera.

Esos partidos fueron todos por la Superliga. Los triunfos se dieron en los choques ante Huracán (3-2) y Chacarita (3-1), mientras que hubo derrotas contra Banfield (0-4), San Martín de San Juan (1-3), Gimnasia (1-2) y Arsenal (0-4). El único empate fue frente a Tigre (1-1). En tres de esos partidos pudieron marcar y en uno (Huracán) lo hicieron ambos.

Se sabe que son dos futbolistas de características similares, que hacen del roce físico una de sus mayores virtudes, aunque por ahí el Chaqueño de exponerse un poco más al sacrificio a la hora de correr no sólo a los defensores sino en bajar a dar una mano. Lo que sí está claro que lo de ambos pasará por el entendimiento que muestren y, sobre todo, el aporte goleador que le puedan brindar al equipo.