El sub-16 de Central perdió la final de la Adidas Cup en Lima

La categoría 2009 cayó 1 a 0 en la última jugada del partido frente a Sporting Cristal en el último encuentro del torneo internacional

17 de octubre 2025 · 19:05hs
Los chicos del sub 16 de Central terminaron segundos en la Adidas Cup.

Las finales hay que ganarlas dice un viejo axioma en el fútbol. Y Central, a pesar de todo el esfuerzo que hizo, se quedó en la puerta del último encuentro de la Adidas Cup: perdió 1 a 0 frente a Sporting Cristal en el partido definitorio del torneo sub-16 que se jugó en Lima.

La categoría 2009 fue la que representó a Central. Los chicos pertenecen a la 7ª división de AFA, que dirige Ariel Giaccone y que, a una fecha del final, ocupa la octava colocación en el torneo argentino. En el certamen nacional, el equipo ya disputó 30 partidos con 18 triunfos, 5 empates y 7 derrotas.

El comienzo Canalla en la fase de grupos no fue el mejor. Le costó adaptarse y perdió 1 a 0 contra Universidad de Chile.

Pero luego se recuperó para terminar primero en su grupo al ganarle, primero, 3 a 1 a Universitario de Perú (goles de Felipe Zárate, Ilan González y Francisco Marchese) y luego 1 a 0 a Sporting Cristal, con tanto del sanlorencino Bruno Ríos.

Ya en semifinales, doblegó 3 a 1 a Millonarios de Colombia con festejos de Alvaro Guich y dos goles de Marchese. En la previa de este partido hubo un homenaje a Miguel Ángel Russo, quien dirigió a ambos equipos.

Los Canallas fueron superiores

Este viernes, Central no pudo repetir el triunfo frente a Sporting Cristal y se quedó con las manos vacías. Dentro de los 60 minutos (se jugaron dos tiempos de 30’) los auriazules fueron muy superiores al conjunto limeño.

En el primer tiempo tuvo tres chances para abrir el marcador. Las primeras dos fueron por remates de Ilan González (12 segundos y 14’) y sobre los 28’, el arquero local tuvo una de las mejores atajadas del torneo al impedir lo que podría haber sido el tanto de Marchese.

En el complemento, la más clara, hasta el gol de Sporting Cristal, también había sido para los rosarinos. El ingresado Bruno Ríos quedó mano a mano frente al arquero y se la picó, pero la pelota se fue por encima del travesaño.

Hasta que llegó el último minuto y en una jugada que se ensució y los defensores de Central no pudieron sacarla, apareció Martín Flores para concretar el gol del triunfo para los peruanos y darle la Adidas Cup a Sporting Cristal.

En vivo: Newell's visita a Argentinos Juniors con la obligación de volver al triunfo

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Santa Fe le contestó a Bullrich: No pedimos plata, reclamamos lo que deben
Santa Fe le contestó a Bullrich: "No pedimos plata, reclamamos lo que deben"

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna
Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho
Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Alivio para Newell's: perdió Aldosivi y el rojinegro no tiene la soga al cuello con el descenso

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Escúchenme: La infancia no pide permiso, exige derechos

"Escúchenme": La infancia no pide permiso, exige derechos

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Juan Junco: "El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida"

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero