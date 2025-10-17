El sub-16 de Central perdió la final de la Adidas Cup en Lima

La categoría 2009 cayó 1 a 0 en la última jugada del partido frente a Sporting Cristal en el último encuentro del torneo internacional

Las finales hay que ganarlas dice un viejo axioma en el fútbol. Y Central , a pesar de todo el esfuerzo que hizo, se quedó en la puerta del último encuentro de la Adidas Cup: perdió 1 a 0 frente a Sporting Cristal en el partido definitorio del torneo sub-16 que se jugó en Lima.

La categoría 2009 fue la que representó a Central. Los chicos pertenecen a la 7ª división de AFA, que dirige Ariel Giaccone y que, a una fecha del final, ocupa la octava colocación en el torneo argentino. En el certamen nacional, el equipo ya disputó 30 partidos con 18 triunfos, 5 empates y 7 derrotas.

El comienzo Canalla en la fase de grupos no fue el mejor. Le costó adaptarse y perdió 1 a 0 contra Universidad de Chile.

>> Leer más: Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Pero luego se recuperó para terminar primero en su grupo al ganarle, primero, 3 a 1 a Universitario de Perú (goles de Felipe Zárate, Ilan González y Francisco Marchese) y luego 1 a 0 a Sporting Cristal, con tanto del sanlorencino Bruno Ríos.

Ya en semifinales, doblegó 3 a 1 a Millonarios de Colombia con festejos de Alvaro Guich y dos goles de Marchese. En la previa de este partido hubo un homenaje a Miguel Ángel Russo, quien dirigió a ambos equipos.

Los Canallas fueron superiores

Este viernes, Central no pudo repetir el triunfo frente a Sporting Cristal y se quedó con las manos vacías. Dentro de los 60 minutos (se jugaron dos tiempos de 30’) los auriazules fueron muy superiores al conjunto limeño.

En el primer tiempo tuvo tres chances para abrir el marcador. Las primeras dos fueron por remates de Ilan González (12 segundos y 14’) y sobre los 28’, el arquero local tuvo una de las mejores atajadas del torneo al impedir lo que podría haber sido el tanto de Marchese.

En el complemento, la más clara, hasta el gol de Sporting Cristal, también había sido para los rosarinos. El ingresado Bruno Ríos quedó mano a mano frente al arquero y se la picó, pero la pelota se fue por encima del travesaño.

Hasta que llegó el último minuto y en una jugada que se ensució y los defensores de Central no pudieron sacarla, apareció Martín Flores para concretar el gol del triunfo para los peruanos y darle la Adidas Cup a Sporting Cristal.