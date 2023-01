Novak Djokovic y una nueva polémica en Australia

Este viernes Novak Djokovic asistió a la conferencia de prensa tras vencer a Tommy Paul y acceder a la final del Abierto de Australia, pero además de responder preguntas sobre el aspecto deportivo el tenista debió despejar las dudas que se generaron luego de que se viralizaran imágenes de su padre Srdjan posando con una bandera en favor de Rusia, en medio del conflicto con Ucrania. “Es lamentable que la mala interpretación de lo sucedido haya llegado a tal nive l. Todo esto dio mucho que hablar y, por supuesto, no me hizo feliz. Mi familia y yo pasamos por guerras durante los años 90. Como explicó mi padre en su comunicado de prensa, estamos en contra de la guerra y en contra de toda forma de violencia”, sostuvo.

Djokovic venció a Tommy Paul para sellar un lugar en la final del domingo y dijo que esperaba que su padre estuviera allí después de no participar en la semifinal de este viernes. “Mi padre no tenía ninguna intención de apoyar ninguna iniciativa de guerra. Mi padre iba, como después de cada partido, a unirse a mis seguidores para compartir un momento con ellos. Escuché lo que dijo. Y algunos medios lo tradujeron mal. Como el grupo incluía muchas banderas serbias, se detuvo. Estaba pensando en hacerse una foto con los serbios. No puedo culparlo porque lo que pasó no es su culpa”, sentenció Novak con respecto a una imagen de su padre, con la cual refirieron a un hipotético apoyo del papá del deportista a Vladimir Putin.