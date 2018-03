"Nos abstenemos, pero con críticas"

Como lo indicamos en un comunicado la postura que tomamos como agrupación es la abstención en este balance y lo hacemos con una fuerte crítica a la gestión, sobre todo por cómo viene trabajando en materia económica. Con lo cual nos abstenemos porque pensamos que este balance no puede ser aprobado de la manera en que fue presentado. Entre los motivos de esta postura está el tema de los mutuos (préstamos) y que ni la comisión fiscalizadora en su momento (que desde la oposición renunció) ni el auditor externo, que es contratado por la gestión, lo respaldaron. Igual no dejamos de lado la esperanza de que la comisión pueda encaminar el rumbo, ya que para eso fueron elegidos. Nosotros siempre apoyaremos la institucionalidad de Newell's. Siempre delante está el club y sobre todo la cuestión deportiva para no correr riesgos de ningún tipo. Por eso consideramos que el balance debe estar aprobado, pero nosotros no lo podemos aprobar por cuestiones técnicas y dejamos que el oficialismo pueda gobernar tranquilo. Queremos que el gobierno llegue al 2020 y el socio vuelva a votar. Y que la asamblea sea participativa y pacífica. La responsabilidad de que no haya incidentes es del oficialismo.