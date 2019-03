El debut de Newell's en la Copa Argentina no será un partido más. Tomó una dimensión extra precisamente por el momento que transita el equipo. Está claro que las necesidades figuran en otro lado, en sumar puntos en la Superliga por el promedio del descenso. Aunque esa presentación del domingo frente a Villa Mitre (Bahía Blanca) aparece como un desafío para levantar el ánimo y recuperar fuerzas para todo lo que vendrá. Un buen resultado no solucionará todos los problemas actuales, sólo los aliviará. Pero una derrota sería caótica por el presente dubitativo que transita. Por supuesto que una de las expectativas relevantes para la Lepra está focalizada en la posible vuelta de Maximiliano Rodríguez tras la lesión que lo marginó de los tres choques con derrotas incluidas. Y ahí se encienden las llamas de las ilusiones leprosas porque quedó demostrado que Ñuls es otro conjunto con el capitán en cancha. Algo que no es lo ideal, pero sí una realidad.

Villa Mitre debe oficiar de trampolín hacia la recuperación. Las tres caídas seguidas sacudió todas las estanterías leprosas y sólo una victoria evitará que todo se venga a pique. Bidoglio entiende que el panorama se modificó porque el fútbol sólo exige resultados. No hay paciencia de ninguna índole. Y encima, Newell's volverá a lidiar con la cuestión del promedio, algo de lo que se había olvidado tiempo atrás.

Lo más importante para el DT es ganar. No tiene otra opción para recuperar cierta dosis de tranquilidad hasta la próxima presentación, donde transitará por la misma exigencia. El regreso de la Fiera hoy entusiasma al cuerpo técnico en pos de ese objetivo, más allá de que seguramente hará varios cambios con los regresos de varios titulares.





Entradas

La dirigencia de Newell's tiene intenciones de poner a la venta 6 mil entradas para el partido del domingo, a las 17.10, ante Villa Mitre de Bahía Blanca, en la cancha de Unión.





Empate que sirve poco

La reserva de Newell's (44 puntos) igualó ayer con Gimnasia (22) sin goles en el bosque y sigue tercero Dejó escapar la chance de arrimarse más a San Lorenzo (50), que juega esta mañana frente a Central (27), en Arroyo Seco. Boca (45), que se ubica segundo, visitará hoy a San Martín de Tucumán. La formación del equipo de Aldo Duscher fue: Barlasina; Luque, Pardo, Leyendeker y Odone; Sordo (Bedouret), Calcaterra y Jara (Gambarte); Marcioni (Silvero), Enzo Cabrera y Francisco González.