No ha lugar: el tribunal de la AFA rechazó el pedido de un club contra Godoy Cruz

Aldosivi había solicitado que se revocara la restitución de unidades al Tomba por los incidentes que se produjeron en partidos suspendidos ante San Lorenzo y Talleres

11 de noviembre 2025 · 09:35hs
El tribunal de disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió rechazar el pedido presentado por Aldosivi para que se le quiten puntos a Godoy Cruz, en el marco de la lucha por la permanencia en primera división. De acuerdo se refleja en el fallo dado a conocer el 10 de noviembre, el tribunal declaró improcedente la solicitud del club de Mar del Plata y resolvió el archivo de la causa para ponerle fin al reclamo.

El pedido de Aldosivi se vinculaba a los hechos de violencia ocurridos en dos partidos de Godoy Cruz -ante San Lorenzo (2024) y Talleres (2025)- que fueron suspendidos por incidentes protagonizados por la barra del Tomba y agresiones al cuerpo arbitral.

En primera instancia, Godoy Cruz había recibido una sanción de quita de seis puntos (tres por cada encuentro). Sin embargo, el tribunal de apelaciones de la AFA decidió restituirle las unidades semanas más tarde. Aldosivi consideró que existió un error de procedimiento en esa devolución y solicitó una revisión extraordinaria, algo que ahora fue definitivamente desestimado.

Las declaraciones del gobernador de Mendoza

El reclamo de Aldosivi surgió luego de que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, realizara picantes declaraciones públicas contra la AFA durante un acto político: “La AFA es lo más representativo de la Argentina chanta. Cambian los descensos y las reglas. Godoy Cruz hoy no estaría en posición de descenso”, sostuvo el funcionario, reconocido hincha del club mendocino.

Sus palabras generaron malestar en el entorno del presidente de la AFA, Claudio Tapia. La réplica llegó a través del presidente de Excursionistas, Javier Méndez Cartier, dirigente cercano a Chiqui: “Estimado Cornejo, ¿en calidad de qué opina? Como gobernador debería estar feliz de tener tres clubes mendocinos en primera. Pero entiendo que, más allá de su camaleónico estilo, opina siempre como hincha del Tomba”.

Con esta resolución, Godoy Cruz mantiene todos sus puntos y podrá disputar la última fecha del torneo Clausura sin modificaciones en la tabla. La definición del descenso seguirá su curso deportivo en la cancha, con el equipo mendocino, Aldosivi y San Martín como protagonistas de una lucha que se definirá el próximo fin de semana.

