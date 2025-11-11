La Capital | La Ciudad | riesgos

Melatonina: los riesgos de este regulador del sueño, bajo la lupa

En la Argentina hay cápsulas de venta libre. ¿Aumenta la probabilidad de problemas cardíacos? Un experto responde todas las dudas

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

11 de noviembre 2025 · 08:48hs
El insomnio es uno de los trastornos del sueño. ¿Hay riesgos en tomar dosis prolongadas de melatonina? 

El insomnio es uno de los trastornos del sueño. ¿Hay riesgos en tomar dosis prolongadas de melatonina? 

La melatonina, una hormona que regula en forma natural el ciclo de sueño/vigilia, está en el centro del debate. El cuerpo la produce, pero también se puede aumentar tomándola en forma de cápsulas o gotas. Se vende como un suplemento natural y ahora surge una gran duda: ¿Es necesario considerar efectos secundarios? ¿Puede tomarla cualquier persona? Un estudio reciente hecho en Estados Unidos alertó sobre posibles consecuencias a nivel cardíaco. La Capital habló con el médico Octavio Fernández, especialista en Medicina del Sueño, sobre los beneficios y riesgos que puede tener el consumo de melatonina sin control de un especialista.

En las farmacias y en las dietéticas la dispensa de melatonina fue aumentando paulatinamente en los últimos años (los precios arrancan entre los 7 y 10 mil pesos y hay decenas de presentaciones) pero ahora la venta se mantiene estable. En tanto, hay médicos que comenzaron a solicitarla a los farmacéuticos como receta magistral, en dosis mayores a las de venta libre, de acuerdo a datos del Colegio de Farmacéuticos de Rosario.

Ahora, a la luz de una investigación presentada recientemente en las sesiones científicas 2025 de la Asociación Estadounidense del Corazón _que analizó a más de 130 mil adultos con insomnio y apuntó contra los efectos indeseados de la melatonina_ los consumidores de este medicamento se preocuparon. Sin embargo, Fernández, jefe del Laboratorio del Sueño del Sanatorio Parque, dijo que no hay que alarmarse por esos resultados y cuestionó el estudio en varios aspectos.

"Ese trabajo observacional (que no fue revisado por pares ni publicado en una revista especializada) no tiene validez, por muchos motivos. Carece de rigor científico a partir de cómo fue planteado, por eso no se puede asegurar que las personas que toman melatonina durante un tiempo prolongado tienen aumentado el riesgo cardiovascular", puntualizó el experto, dando una opinión que comparten muchos especialistas de distintas partes del mundo.

Por el contrario, señaló el especialista, al mejorar la calidad del sueño disminuyen las probabilidades de sufrir problemas en el corazón ya que dormir mal (y esto sí está sumamente estudiado) aumenta el riesgo de infartos, de arritmias y de hipertensión.

calor sueño.png

Melatonina, ¿se puede tomar mucho tiempo?

"Es un medicamento noble, que no tiene efectos psicotrópicos: no es un sedante", explicó el profesional. "La melatonina tiene un efecto de regulación del sueño como lo hace la hormona natural, que con el paso de los años producimos menos y por eso aparecen ciertos trastornos del sueño", mencionó.

"El uso prolongado no me preocupa, porque de hecho, las cápsulas que se venden sin receta tienen una dosis muy baja (de unos 3 mg). En todo caso, lo que puede suceder es que no logren el efecto deseado", dijo. "La ventana entre la dosis baja y una dosis tóxica es realmente muy amplia", señaló.

"Quiero llevar tranquilidad. No hay que alarmar con estas noticias, como la del estudio que mencionamos", agregó.

El efecto adverso más habitual del consumo de melatonina en dosis más altas y a lo largo del tiempo es la somnolencia diurna: "Los médicos vamos ajustando de acuerdo a lo que nos relata el paciente", advirtió.

Fernández habló de la "nobleza" de esta hormona y explicó que a nivel profesional se indican a los pacientes dosis mucho más altas que las que se venden en forma libre y que esta indicación necesita controles. La visita a un profesional es necesaria "porque las causas del insomnio pueden ser muchas y hay que actuar sobre el origen del problema".

Problemas neurológicos, respiratorios, anímicos y de otro orden pueden estar implicados en una mala calidad del sueño nocturno. Y pueden ser la causa pero también la consecuencia de dormir mal.

melatonina pastillas

Melatonina y otras drogas

Octavio Fernández se detuvo en la interacción de la melatonina con otros medicamentos. "Si la persona toma habitualmente otras drogas es mejor consultar al médico antes de comprar esta hormona para regular el sueño", detalló. Y dijo un no rotundo al consumo de un producto que también se consume en la Argentina y que contiene melatonina con difenhidramina (conocido como Benadryl): "Eso no debe tomarse por cuenta propia bajo ningún aspecto", enfatizó.

El médico comentó que las consultas por trastornos del sueño son cada vez más frecuentes y que esto se ebe a una mayor tomar de conciencia sobre los riesgos de mal dormir. "En todas las etapas de la vida pueden aparecer problemas relacionados con el descanso nocturno pero sin dudas se incrementan con la edad. Ya desde los 20 años en adelante la glándula pineal que justamente produce melatonina, va bajando su función".

Demencias y otros problemas

Además de los efectos inmediatos de pasar una mala noche (o varias): cansancio, somnolencia diurna, falta de concentración, disminución de la agilidad mental, a largo plazo el mal descanso está asociado a mayor riesgo de Alzheimer y otras demencias.

"Todo trastorno del sueño, en cualquier etapa amerita un abordaje médico. Hoy tenemos múltiples estudios y soluciones para mejorar la calidad de vida", señaló Fernández.

La polisomnografía es un examen que brinda mucha información en personas que duermen mal, ya sea que lo advierten como aquellos que son alertados por otros porque roncan o hacen pausas respiratorias durante el sueño. Debe realizarse en un centro médico y requiere que la persona pase una noche allí. "Con este estudio podemos hacer controles cardíacos, de presión, respiratorios, elecroencefalográficos".

Y existe además la poligrafía que registra los patrones respiratorios y puede hacerse en domicilio.

Noticias relacionadas
Las heladerías ofrecerán promociones exclusivas en una noche especial 

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Conocer cómo se investiga en Rosario ayuda a comprender mejor el mundo que habitamos, dicen los realizadores 

"Ciencia bruta": estrenan producción audiovisual sobre el desarrollo científico en Santa Fe

En el marco del debate de la autonomía municipal en el Concejo, se debatirá la pluraridad sindical.

Autonomía municipal: el Concejo debate la pluridad sindical y la integración de vecinales

el tiempo en rosario: martes con calor, chaparrones, viento y alerta amarillo

El tiempo en Rosario: martes con calor, chaparrones, viento y alerta amarillo

Ver comentarios

Las más leídas

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Lo último

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

El polémico posteo de Alpine que hizo estallar a los fanáticos de Colapinto

El polémico posteo de Alpine que hizo estallar a los fanáticos de Colapinto

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe

Gendarmería identificó al presunto líder de una red de narcotráfico internacional tras la búsqueda de una avioneta con cocaína en la provincia de Buenos Aires

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe
Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe
La Ciudad

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad
Información General

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1
La Ciudad

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos
La Ciudad

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores
LA REGION

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo"

Ovación
No ha lugar: el tribunal de la AFA rechazó el pedido de un club contra Godoy Cruz
Ovación

No ha lugar: el tribunal de la AFA rechazó el pedido de un club contra Godoy Cruz

No ha lugar: el tribunal de la AFA rechazó el pedido de un club contra Godoy Cruz

No ha lugar: el tribunal de la AFA rechazó el pedido de un club contra Godoy Cruz

La reconstrucción de Newells: requisito para no volver a pensar en el descenso

La reconstrucción de Newell's: requisito para no volver a pensar en el descenso

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Policiales
El paquete completo: cayó una paloma con un celular, batería y cable en Coronda
Policiales

El paquete completo: cayó una paloma con un celular, batería y cable en Coronda

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

La Ciudad
Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe
La Ciudad

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

Taxistas presos por pegarle a un pasajero: Esta gente no puede estar manejando

Taxistas presos por pegarle a un pasajero: "Esta gente no puede estar manejando"

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Melatonina: los riesgos de este regulador del sueño, bajo la lupa

Melatonina: los riesgos de este regulador del sueño, bajo la lupa

Lleven chaleco: el filoso mensaje desde Mar del Plata contra Brasil
Información General

"Lleven chaleco": el filoso mensaje desde Mar del Plata contra Brasil

Crimen en Nuevo Alberdi: detuvieron al presunto autor tras 40 días de investigación
Política

Crimen en Nuevo Alberdi: detuvieron al presunto autor tras 40 días de investigación

Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda
Policiales

Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
Ovación

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Bonos en alza y riesgo país en baja, a la espera de señales sobre el dólar
Economía

Bonos en alza y riesgo país en baja, a la espera de señales sobre el dólar

Avanzaron un 70 % las obras para la duplicación de carriles en avenida Rouillón
La Ciudad

Avanzaron un 70 % las obras para la duplicación de carriles en avenida Rouillón

Con un descenso en las tasas de vacunación, Canadá ya no está libre de sarampión
Información General

Con un descenso en las tasas de vacunación, Canadá ya no está libre de sarampión

China entra en emergencia y se prepara para la llegada del tifón Fung-wong
Información General

China entra en emergencia y se prepara para la llegada del tifón Fung-wong

Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas
El Mundo

Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas

Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades
novedades

Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades
La Ciudad

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Alcoholemia positiva: chocó a un taxi, huyó e intentó coimear a policía
LA CIUDAD

Alcoholemia positiva: chocó a un taxi, huyó e intentó coimear a policía

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios
LA CIUDAD

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios

Fue a buscar la pelota a otra casa y denunció que su vecino amenazó con disparar
Policiales

Fue a buscar la pelota a otra casa y denunció que su vecino amenazó con disparar

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa
Policiales

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa

Una avena instantánea sin gluten fue prohibida por no estar en regla
Información General

Una avena instantánea "sin gluten" fue prohibida por no estar en regla

Policías reanimaron a un bebé recién nacido que se había ahogado con leche
LA CIUDAD

Policías reanimaron a un bebé recién nacido que se había ahogado con leche

Los docentes de la Universidad de Rosario harán tres días de paro esta semana
La Ciudad

Los docentes de la Universidad de Rosario harán tres días de paro esta semana

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana

Dicen que la prohibición de exportar pescado garantiza el futuro de la actividad
La Ciudad

Dicen que la prohibición de exportar pescado garantiza el futuro de la actividad