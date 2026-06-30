La Capital | Ovación | Messi

Ni Mbappé ni Yamal: Messi, el ídolo planetario que a los 39 años es la gran estrella del Mundial

Cuando muchos esperaban que fuera la Copa del Mundo del francés, el español, Haaland y Vinicius, el rosarino se empeña en seguir siendo el mejor

30 de junio 2026 · 15:29hs
Google Seguir a La Capital en Google
Leo Messi está pulverizando en el Mundial 2026 todos los récords imaginables en los campeonatos mundiales.

AP

Leo Messi está pulverizando en el Mundial 2026 todos los récords imaginables en los campeonatos mundiales.
Ni Mbappé ni Yamal: Messi, el ídolo planetario que a los 39 años es la gran estrella del Mundial

AP

Lionel Messi parece no tener límites. A los 39 años, cuando todos esperaban ver su declive, brilla en el Mundial 2026, sigue alcanzando marcas impensadas y, en la era de los datos, amenaza con pulverizar hasta el último de los récords posibles. Y, en el medio, se consolida como un ídolo planetario.

Después de conquistar el campeonato del mundo en Qatar 2022 en su quinto Mundial, el astro rosarino no aseguró si jugaría en Estados Unidos, México y Canadá. Durante años se lo preguntaron, pero Messi nunca lo garantizó. Es más: finalmente lo está jugando sin haber confirmado nunca que lo haría.

No es que se hiciera el misterioso: Messi siempre fue cauteloso, amparándose en la edad y las posibles lesiones. Aunque tuvo una carrera sin grandes contratiempos físicos, en los últimos años acumuló varios, por más que fueran menores. Y, de hecho, un problema muscular lo sacó de Inter Miami cuando apenas faltaba un mes para el Mundial.

Leer más: Alerta de Messimanía en Miami: Leo jugará en el patio de su casa y Argentina irá por más

El mejor en todo

Pero llegó y lo está jugando. Y cómo. Al final de la primera fase, había alcanzado varios logros, uno más impresionante que el otro:

  • Se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo.
  • Es el goleador de la edición actual.
  • Es el primer jugador en la historia en marcar en 7 partidos consecutivos de la Copa del Mundo.
  • Es el jugador con más cantidad de goles convertidos desde afuera del área en la historia del torneo.
  • Es el que tiene el mayor número de asistencias en la historia de los mundiales.
  • Es el futbolista que salió de la fase de grupos con la calificación más alta entre todos los jugadores, según la mayoría de las empresas de estadísticas.

Leer más: La vuelta a casa: Franco Escobar tiene todo encaminado para regresar a Newell's

La estrella es Messi

Antes de que comenzara, todos decían que este sería el Mundial de Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius, Lamine Yamal y Harry Kane. Sin embargo, el que llamó una vez más la atención del mundo entero con sus actuaciones y sus goles fue Messi, a los 39 años y cuando todos esperaban verlo apagarse lentamente.

Messi es a estas alturas la gran estrella del Mundial 2026. El capitán argentino persigue un sueño que le agregaría otra gema a su brillante carrera: que Argentina gane el bicampeonato. Por ahora la selección argentina está en carrera de la mano del rosarino, cuyo mayor sueño sigue siendo jugar y jugar.

Noticias relacionadas
La cantante de Villaguay Evangelina Rebozio vuelve a emocionar con un tema dedicado a Lionel Messi, compuesto en Rosario por un artista no vidente como ella.

Una canción para Lionel Messi que emociona, con la mirada desde el corazón de dos artistas no videntes

Lionel Messi hace malabares con la pelota ante Jordania. El diez lleva seis goles en el Mundial. 

Messi y el arte de convertir al Mundial en la felicidad del potrero rosarino

Messi sonríe por un nuevo gol convertido a partir de su exquisita pegada. La Pulga anotó el 3 a 1 de la selección argentina. 

Argentina en llamas: Messi supera a Messi y la Scaloneta es cada vez más candidata

Argentina. Giovani Lo Celso es una fija para estar entre los once ante Jordania

Pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino

Ver comentarios

Las más leídas

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

De la mano de un ex-Newells, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

De la mano de un ex-Newell's, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newells José Canale

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newell's José Canale

Lo último

Nadia Podoroska, entre el privilegio de volver a Wimbledon y la derrota en el debut

Nadia Podoroska, entre el privilegio de volver a Wimbledon y la derrota en el debut

Pullaro: Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones que venimos llevando adelante

Pullaro: "Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones que venimos llevando adelante"

Provocación y una reacción desmedida: imputan a una mujer por el crimen de un vecino en una pelea

Provocación y una reacción desmedida: imputan a una mujer por el crimen de un vecino en una pelea

Tragedia en Casilda: confirmaron la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Se trata de Zaira, de 17 años y oriunda de Pérez. La joven se encontraba internada en grave estado desde el siniestro producido en la madrugada del sábado

Tragedia en Casilda: confirmaron la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales
Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi
Policiales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional
La ciudad

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional

Provocación y una reacción desmedida: imputan a una mujer por el crimen de un vecino en una pelea
Policiales

Provocación y una reacción desmedida: imputan a una mujer por el crimen de un vecino en una pelea

Pullaro: Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones que venimos llevando adelante
Política

Pullaro: "Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones que venimos llevando adelante"

La Corte Suprema inauguró nuevo edificio: Cumplimos con la palabra
Política

La Corte Suprema inauguró nuevo edificio: "Cumplimos con la palabra"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

De la mano de un ex-Newells, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

De la mano de un ex-Newell's, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newells José Canale

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newell's José Canale

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal

Ovación
Mundial Juvenil de rugby: Juan Preumayr y Benjamín Ordiz serán titulares en Los Pumitas ante Irlanda

Por Pablo Mihal
Ovación

Mundial Juvenil de rugby: Juan Preumayr y Benjamín Ordiz serán titulares en Los Pumitas ante Irlanda

Mundial Juvenil de rugby: Juan Preumayr y Benjamín Ordiz serán titulares en Los Pumitas ante Irlanda

Mundial Juvenil de rugby: Juan Preumayr y Benjamín Ordiz serán titulares en Los Pumitas ante Irlanda

Básquet: la Asociación Rosarina estuvo a la altura con la organización del Femenino U13

Básquet: la Asociación Rosarina estuvo a la altura con la organización del Femenino U13

Tenis: Rosario, otra vez epicentro de competencias de jerarquía internacional

Tenis: Rosario, otra vez epicentro de competencias de jerarquía internacional

Policiales
Provocación y una reacción desmedida: imputan a una mujer por el crimen de un vecino en una pelea
Policiales

Provocación y una reacción desmedida: imputan a una mujer por el crimen de un vecino en una pelea

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Dictaron la primera condena por amenazas a Di María y su familia en Funes

Dictaron la primera condena por amenazas a Di María y su familia en Funes

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

La Ciudad
De Rosario a Punta Cana: una ruta directa para conectar a la ciudad con el Caribe y el mundo
Turismo

De Rosario a Punta Cana: una ruta directa para conectar a la ciudad con el Caribe y el mundo

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional

Cada vez más rosarinos piden ayuda por deudas y estafas y suben los reclamos

Cada vez más rosarinos piden ayuda por deudas y estafas y suben los reclamos

Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá tomar el último café en el histórico edificio

Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá tomar el último café en el histórico edificio

Concejo: buscan ordenar la reconversión de los puestos de diarios

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Concejo: buscan ordenar la reconversión de los puestos de diarios

A una semana del terremoto en Venezuela, se intensifican las colectas desde Rosario
La Ciudad

A una semana del terremoto en Venezuela, se intensifican las colectas desde Rosario

Leda celebra el Día de las Infancias junto a las hermanas Maradona
La Cïudad

Leda celebra el Día de las Infancias junto a las hermanas Maradona

Santa Fe se ubicó entre las tres provincias con mayor transparencia fiscal del país
Economía

Santa Fe se ubicó entre las tres provincias con mayor transparencia fiscal del país

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026
La Ciudad

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026

Susto en Circunvalación: la camioneta en la que viajaban se prendió fuego al amanecer
La Ciudad

Susto en Circunvalación: la camioneta en la que viajaban se prendió fuego al amanecer

El tiempo en Rosario: a disfrutar del martes antes de que baje la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: a disfrutar del martes antes de que baje la temperatura

Buscan información sobre el paradero de un joven de Capitán Bermúdez
La región

Buscan información sobre el paradero de un joven de Capitán Bermúdez

La divertida obsesión de Tagliafico: le faltan 80 figuritas para completar el álbum
Ovación

La divertida obsesión de Tagliafico: le faltan 80 figuritas para completar el álbum

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes
La región

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal
La Ciudad

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal

Vínculos sin violencia, la mayor preocupación de los adolescentes de Rosario
La Ciudad

Vínculos sin violencia, la mayor preocupación de los adolescentes de Rosario

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio
Policiales

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá
La Región

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles
Información General

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores
Policiales

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Cuánto falta para el próximo feriado nacional y por qué llega con yapa
Información General

Cuánto falta para el próximo feriado nacional y por qué llega con yapa

Vacaciones de invierno: cuándo son en Santa Fe y las demás provincias
Información General

Vacaciones de invierno: cuándo son en Santa Fe y las demás provincias