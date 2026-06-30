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Básquet: la Asociación Rosarina estuvo a la altura con la organización del Femenino U13

El fin de semana pasado se disputó en las instalaciones de Náutico y Sportivo Federal el interasociaciones de básquet de las chicas en esa categoría

30 de junio 2026 · 17:27hs
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El estadio del club Náutico

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El estadio del club Náutico, uno de los escenarios junto a Sportivo Federal del torneo interasociaciones de las chicas U13.
Las chicas de Rosario A.

Las chicas de Rosario A.
el equipo de Rosario B.

el equipo de Rosario B.

Esta vez no hubo una copa para engrosar las vitrinas de la rica historia que tiene la Asociación Rosarina de Básquet que el próximo 12 de julio va a cumplir sus primeros 100 años de vida. Pero, el torneo interasociaciones femenino U13, que se jugó entre el viernes y el domingo pasado en las canchas de Náutico y Sportivo Federal, dejó mucho más que un título.

Porque se demostró una vez más que cuando se quiere se puede. Que dentro de la Asociación Rosarina, ahora también con el apoyo de la Federación Santafesina que preside Marcelo Turcato, hay grupos de trabajo homogéneos que permiten realizar este tipo de torneos.

Una competencia que lleva una logística importante desde el alojamiento, los traslados internos, el lavadero de ropa, etc. Hubo que hospedar durante el fin de semana a casi 180 personas y además darle el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena y hasta la vianda del viaje de vuelta.

Náutico se puso la 10

Allí el que se puso la 10 fue Náutico, ya que las delegaciones fueron alojadas en los dormís del club que están equipados con ropa de cama completa. En tanto, que los ocho árbitros afectados al torneo y los dos comisionados técnicos hicieron base en un hotel de la zona norte.

Al respecto, Miguel Tudino, actual presidente de la AROB manifestó: “Quiero agradecer a todos los involucrados en la organización de este torneo. Desde Pablo Creolani, presidente de Náutico y Luisa Galiano, presidenta de Sportivo Federal, hasta todos los compañeros de la Rosarina como Marcelo Quintero y Andrea Armand (encargados), Juan Pablo Rodríguez (coordinación general), Gonzalo Pastorino (director deportivo) y Marcelo Píccoli (encargado de la programación, como también el apoyo que recibimos desde la Federación. Además, a la gente que estuvo afectada a la parte de prensa que transmitió el torneo en el canal de You Tube de la Federación, como así también a Juan Acosta que ofició de maestro de ceremonias”.

El titular de la AROB añadió: “Para Rosario fue muy importante presentar dos equipos en la competencia ya que se hizo un gran esfuerzo por parte de los técnicos y sus colaboradores en cuanto a las convocatorias y a la división del trabajo. Los árbitros estuvieron a la altura de las circunstancias y no hubo ningún inconveniente en los partidos y todo se desarrolló normalmente.

Finalmente, Tudino dijo: “Quiero felicitar a todas las delegaciones y además a los padres que hicieron el esfuerzo de venir y que están día a día alentando a sus hijas a practicar un deporte tan sano e inclusivo como el básquet donde en este tipo de campeonatos se generan lazos de amistad”.

Los planteles de la Rosarina

Las chicas de Rosario A.

Las chicas de Rosario A.

El equipo de Rosario A, ordenado del dorsal 4 al 19, estuvo compuesto por Paola Carrasco Barbosa (Talleres de Villa Gobernador Gálvez), Helena Agulla (Náutico), Emilia Espariz (Náutico), Nina Dinsmann Vinciguerra (Talleres de Villa Gobernador Gálvez), Felicitas Mutti (Gimnasia), Pilar García Arce (Paganini Alumni de Granadero Baigorria), Justina García Morante (Alba Argentina de Maciel), Isabella Guajardo (Regatas de San Nicolás), Emilia Turco (Náutico), Agustina Boccia Segui (Provincial), Sarah Peralta (Talleres de Villa Gobernador Gálvez), Francesca Benítez Ríos (Regatas de San Nicolás), Kiara Leguizamón (Ben Hur), María Liz Dimenna (Náutico), María Pía Sinner (Alba Argentina de Maciel) y Emilia Fligman (Ben Hur). Guajardo, Leguizamón, Dimenna y Fligman, además estuvieron en el 3x3. En el cuerpo técnico estuvieron: Agustín Ricardo García (DT), Cecilia Quiroga (asistente técnico), Matías Joaquín Valentini (Profesor) y Arndrea Armand (delegada).

el equipo de Rosario B.

el equipo de Rosario B.

Mientras que Rosario B (desde la camiseta 4 a la 15) estuvo integrado por: Luna Moscardini (Club Maciel), Catalina Annoni (Los Rosarinos Estudiantil), Lucía Hernándes (Provincial), Delfina Gómez (Náutico), Milena Luz Portillo (Talleres de Villa Gobernardor Gálvez, Rocío Blanco (Rosario Central), Delfina Mazzei Farías (Alba Argentina de Maciel), Catalina Carpio (Paganini Alumni de Granadero Baigorria), Serena Massone (Temperley), Emma Moreno (Paganini Alumni de Granadero Baigorria), Bianca Srdoc (Ben Hur) y Guadalupe Bosch (Gimnasia). Mientras que en el equipo 3x3 estuvieron Jazmín Abril Pinto y Leticia Bertorini (Rosario Central), Alma Moreno (Paganini Alumni) y Maia Morante (Club Maciel). Camila Zelada fue la DT, Albano Bettinsoli el asistente técnico mientras que la profesora fue Daiana Aylen Filippi.

La Rafaelina lo ganó

El título le correspondió a la Asociación Rafaelina que venció 49 a 30 a Noroeste. Rosario A terminó en cuarto lugar. En la fase de grupos superó a la Venadense por 135 a 33, fue derrotado por Noroeste por 60 a 46, pero se aseguró la clasificación al derrotar 138 a 26 a Oeste Santafesino. En semifinales cayó por 49 a 36 ante Noroeste y en el partido por el tercer puesto fue doblegado por la Asociación Santafesina por 65 a 48.

Mientras que Rosario B no pudo acceder a las semifinales ya que cayó 88 a 29 contra la Santafesina, luego le ganó 52 a 51 a la Cañadense, pero perdió frente a la Rafaelina 63 a 33 y quedó eliminada en la fase de grupos.

En tanto, el 3x3 la Santafesina se quedó con el título tras derrotar 9 a 4 a Rafaela. Rosario A fue cuarto y Rosario B ocupó la séptima posición.

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