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Tenis: Rosario, otra vez epicentro de competencias de jerarquía internacional

En la Ciudad del Deporte el tenis brilló con una etapa de la gira Cosat G3 y el ITF J60 disputados en Provincial

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

30 de junio 2026 · 16:48hs
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Josefina López y Martina Villarruel

Josefina López y Martina Villarruel, ambas jugadoras de la Federación Santafesina de Tenis (FST)

La ciudad volvió a convertirse, en el transcurso de dos semanas, en el epicentro de competencias de tenis de jerarquía internacional. Por un lado, las mejores promesas sudamericanas participaron del Rosario Open, certamen que comprendió una etapa de la gira Cosat G3 y el ITF J60, disputados en las instalaciones del Club Atlético Provincial, certámenes en que los representantes de la Federación Santafesina de Tenis (FST) tuvieron destacadas actuaciones. En tanto, hasta el próximo jueves, el Jockey Club Rosario será sede del Campeonato Nacional para las categorías Sub 12 a Sub 18, también con gran representatividad local y consolidando a la región como uno de los principales escenarios del país.

La competencia Cosat reunió a los tenistas de mejor ranking de Sudamérica en las categorías Sub 14 y Sub 16, tanto de varones como de mujeres. En ese contexto, los representantes de la Federación Santafesina de Tenis (FST) volvieron a ser protagonistas, alcanzando instancias decisivas en las distintas modalidades y ratificando una vez más el trabajo sostenido que se viene desarrollando en las divisiones de menores. Además, el torneo otorgó valiosos puntos clasificatorios para las giras internacionales, constituyéndose en una cita clave dentro del calendario nacional.

Por su parte, del torneo ITF J30 participaron los juveniles Sub 18 - varones y mujeres-, que están empezando su recorrido internacional, buscando sus primeros puntos en el escalafón mundial o tratando de mejorar su ranking. Aquí también, los jugadores de la FST sumaron valiosa experiencia y resultados positivos.

Actuaciones destacadas FST en el Rosario Open

Cosat G3

Mujeres Sub 14: Margarita Uviedo se consagró campeona en singles y en dobles junto a Luz Villarruel, quien a su vez alcanzó cuartos de final en individuales. Sara Schwank tambén llegó a cuartos de final en singles y finalista en dobles. Mientras que en Sub 16: Delfina Marshall logró los cuartos de final en singles.

Varones Sub 14: Branko Fleitas se consagró campeón en singles y finalista dobles y el Sub 16: Darian Silva alcanzó los cuartos de final en singles.

ITF J30

Entre los más destacados, Juan Ignacio Assi fue finalista en dobles en varones Sub 18. En mujeres Sub 18, Martina Villarruel alcanzó las semifinales de singles y fue finalista dobles con Josefina López.

Nacional en el Jockey Club Rosario

Como es ya una tradición, en Jockey Club de Rosario se está llevando adelante el 3º Nacional de Menores correspondiente al circuito de la Federación Santafesina de Tenis (FST). Del certamen participan los jugadores mejor posicionados en el ranking de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), en las categorías Sub 10 a Sub 18, tanto en varones como en mujeres, en singles y dobles.

Se espera la participación de unos 350 tenistas de distintos puntos del país. Cada uno de los encuentros se puede disfrutar con entrada libre y gratuita, ingresando al club por la puerta ubicada sobre calle Wilde, hasta el jueves 2 de julio.

El certamen es muy esperado por los jugadores locales, ya que actúan como anfitriones, juegan cerca de sus hogares y pueden contar con el acompañamiento no solo de su cuerpo técnico, sino también de familiares y amigos.

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