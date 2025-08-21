La Capital | Ovación | Newell's

Newell's y una práctica distinta de cara al superclásico del sábado

En Newell's, el mal clima afectó la agenda de entrenamientos pensando en Central y el Ogro Fabbiani armó un plan de emergencia

Por Hernán Cabrera

21 de agosto 2025 · 06:15hs
El agua acumulada en los campos de juego del complejo Jorge Griffa

El agua acumulada en los campos de juego del complejo Jorge Griffa, obligó a Newell's a trasladar la práctica al estadio cubierto. 

La victoria ante Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina y el buen punto conseguido en Florencio Varela con el equipo alternativo por la Liga Profesional, le dio la tranquilidad al plantel de Newell’s para afrontar una semana siempre especial, en la previa del clásico ante Rosario Central.

El cuerpo técnico encabezado por Cristian Fabbiani arrancó la semana de entrenamientos de manera normal en el complejo deportivo Bella Vista, trabajando en la parte física y futbolística con uno de los grupos de futbolistas resguardados para el choque en el Gigante de Arroyito, y algunos movimientos de carácter regenerativo para los que enfrentaron a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Pero la inmensa cantidad de lluvia caída todo el martes y que continuó hasta la madrugada del miércoles, trastocaron los planes del técnico leproso. Por ende, el agua acumulada en los campos de juego del complejo Jorge Griffa obligó al cuerpo técnico rojinegro a trasladar el entrenamiento al estadio cubierto Claudio Newell, en el parque Independencia.

Newell's, en un ambiente más distendido

En un ambiente un tanto más distendido de lo que habitualmente sucede en Bella Vista, pero no por eso menos intenso, y donde tuvo que resaltar la habilidad individual de los futbolistas, Fabbiani aprovechó el piso que se utiliza para los encuentros de Futsal y de Arofusa para armar un torneo con los integrantes del plantel.

En el torneo, donde se juega más por el honor y la cargada a los compañeros que por otra cosa, se repartieron en cuatro equipos divididos en colores verde, rojo, gris y negro. Justamente, este último color, resultó campeón de la vertida competencia. El mismo estuvo conformado por Juan Espínola, Luca Sosa, Alejo Montero, Brian Calderara, Ever Banega y Gonzalo Maroni.

Más allá de que no se pudo desarrollar la práctica para definir y profundizar la estrategia con la que enfrentará al Canalla, las incógnitas para el Ogro Fabbiani continúan siendo las mismas. Todas sigue revoloteando alrededor de los mismos ejes. La primera y fundamental en el esquema es quién será el volante central ante la ausencia de Luca Regiardo, sancionado por dos fechas en el certamen tras la tarjeta roja que recibió ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el Coloso.

Sotelo, el candidato en Newell's

El volante David Sotelo sigue siendo el número puesto y un poco más atrás aparece el uruguayo Martín Fernández. Otra chance, un poco más lejana, es que el entrenador cambie el esquema, que jueguen los dos volantes y que con ese dibujo salga un zaguero de la línea de tres en el fondo.

En este caso, el probable once para el sábado podría ser con Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Victor Cuesta, y Ángelo Martino; David Sotelo y Ever Banega; Luciano Herrera, Gonzalo Maroni y Carlos González.

Otra incógnita continúa siendo la presencia o no del centrodelantero Darío Benedetto.

El Pipa, sigue con la puesta a punto física tras la lesión muscular que sufrió en la semana previa al empate con Central Córdoba de Santiago del Estero.

Benedetto, con trabajos diferenciados

En el entrenamiento de este miércoles, el atacante no participó del torneo de Futsal sino que realizó trabajos diferenciados. La gran duda es si el delantero estará o no en el banco de suplentes en Arroyito.

Vale recordar que Benedetto se lesionó en la pretemporada, en el partido ante Mazatlán en el cuadrangular amistoso en México, y luego de esa lesión, sufrió otra molestia antes de poder salir al ruedo en el elenco titular leproso, cuando estaba ultimando la puesta a punta en su recuperación.

Lo más probable es que vaya al banco en el Gigante, y antes del pleito su evolución será seguida muy de cerca por el cuerpo médico rojinegro.

