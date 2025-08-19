La Capital | Ovación | clásico rosarino

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante en el clásico rosarino

El derbi rosarino tendrá un árbitro que nunca impartió justicia en este duelo. Igual dirigió en muchas ocasiones a Central y Newell's.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

19 de agosto 2025 · 20:47hs
El árbitro Darío Herrera impartirá justicia en el clásico rosarino.

El árbitro Darío Herrera impartirá justicia en el clásico rosarino.

Será la primera vez que dirija un partido entre Central y Newell’s. Darío Humberto Herrera será el encargado de impartir justicia en el clásico rosarino que se jugará el próximo sábado a las 17.30 en el Gigante de Arroyito.

Ambos equipos tienen estadísticas negativas con este juez. Pero tanto a los canallas como a los leprosos, en los últimos partidos les fue muy bien con Herrera.

A Central lo dirigió 23 veces. Los canallas ganaron 6 partidos, perdieron 7 y empataron 10.

La última vez que estuvo en un cotejo de los canallas fue el 28 de junio pasado, cuando el equipo de Holan quedó eliminado por penales tras empatar 0 a 0 en Copa Argentina frente a Unión.

Leer más: El clásico rosarino tendrá un operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque, con casi 600 policías

Los partidos de Herrera con Central

A Central lo dirigió 23 veces. Los canallas ganaron 6 partidos, perdieron 7 y empataron 10.

La última vez que estuvo en un cotejo de los canallas fue el 28 de junio pasado, cuando el equipo de Holan quedó eliminado por penales tras empatar 0 a 0 en Copa Argentina frente a Unión.

Los auriazules, dentro de los 90’ acumulan cuatro partidos sin derrotas con este árbitro. Su última derrota fue el 3 de febrero de 2024 cuando perdió en Córdoba ante Talleres por 4 a 1 en la tercera fecha de la Liga Profesional 2024.

Desde allí Herrera arbitró a Central en la Liga Profesional 2024 ante Vélez (L) 3-0 y contra Estudiantes (V) 1-1 en lo que fue el debut de Ariel Holan en el banco auriazul. Luego, en el torneo pasado, fue el juez en el Mario Kempes contra Talleres 0-0 y su último antecedente fue el mencionado con los Tatengues en la Copa Argentina. Este cotejo desde la estadística se considera un empate porque así terminaron los 90’ reglamentarios.

image

Los cotejos de Herrera con Newell's

Mientras que a Newell's lo arbitró en 26 oportunidades. La Lepra ganó 9 cotejos, perdió 11 y empató 6.

En los últimos años los números de Herrera con la Lepra dieron un giro de 180 grados. Entre setiembre de 2014 y agosto de 2022, los rojinegros fueron dirigidos por este juez en 15 ocasiones. De las cuales habían logrado un solo triunfos (2-1 frente a Talleres en Córdoba, en la Copa Liga Profesional 2022), cinco empates y 9 derrotas.

Pero desde allí en los últimos 6 encuentros con Herrera, Newell’s obtuvo cuatro triunfos, un empate y una sola caída.

Estos partidos fueron en la Liga Profesional 2022 contra Unión (V) 1-0 y ante Gimnasia de La Plata (L) 2-2; en la Copa Liga Profesional 2024 frente a Lanús (V) 2-0; en la Liga Profesional 2024 con Racing (L) 0-1, en el Apertura 2025 versus Boca (L) 2-0 y el último fue en la primera fecha de este Clausura 2025 cuando los rojinegros le ganaron en Mendoza 2 a 1 a Independiente Rivadavia.

image

El Var y el resto de las autoridades

José Carreras oficiará de VAR en este clásico rosarino. Por segunda vez consecutiva tendrá este rol en un cotejo entre leprosos y canallas, ya que cumplió esa función, con Fernando Echenique como árbitro, cuando los de Arroyito se impusieron 2 a 1 a los leprosos en el Coloso en el último derbi disputado el 16 de febrero pasado.

Estuvo 6 veces como VAR en un partido de Central, con tres triunfos, dos empates y una derrota. Esos son los partidos.

image

Mientras que ofició 7 veces de VAR a Newell’s donde los leprosos ganaron cinco partidos, igualaron uno y perdieron uno. Este es el detalle

image

Pablo González (1) y Adrián Delbarba (2) serán los asistentes de Darío Herrera. Para el primero será el tercer clásico rosarino con la banderita. Los dos anteriores también fueron en el Gigante. En la Superliga 2019/20 cuando igualaron 1 a 1 (Cristian Lema para Newell’s y Claudio Riaño para Central), con Andrés Merlos como juez; y en la Copa Liga Profesional 2021 cuando los canallas se impusieron 3 a 0 (Marco Ruben, Nicolás Ferreyra y Luca Martínez Dupuy) con Echenique como juez.

Ernesto Javier Uziga será el AVAR. Tendrá este rol por primera vez en el clásico, pero en tres clásicos estuvo como árbitro asistente.

En tanto, un juez que suele dirigir partidos de primera división como Sebastián Zunino, será el cuarto árbitro.

Viernes 22 de agosto

15.30 Barracas Central – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Carlos Mihura

20.00 Tigre – Indepte. Rivadavia Mza (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Arbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Laura Fortunato

VAR: Nazareno Arasa

AVAR: Belén Bevilacqua

Sábado 23 de agosto

14.30 San Lorenzo – Instituto (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Roberta Echeverría

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Cristian Navarro

17.30 Rosario Central – Newell’s (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga

20.00 San Martín (SJ) – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Jorge Ethen

VAR: Luis Lobo Medina

AVAR: Nahuel Viñas

20.00 Atlético Tucumán – Talleres (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero

Domingo 24 de agosto

14.00 Unión – Huracán (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariano Negrete

16.15 Argentinos Juniors – Racing (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

VAR: Fabricio Llobet

AVAR: Sebastián Bresba

18.15 Boca – Banfield (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato

20.30 Independiente – Platense (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Adrián Franklin

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Comesaña

Lunes 25 de agosto

15.00 Deportivo Riestra – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Mariano Agli

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Gabriel Chade

17.00 Godoy Cruz – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Edgardo Zamora

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Carla López

19.00 Belgrano – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Arasa

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Sebastián Zunino

AVAR: Diego Verlotta

19.15 Estudiantes – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Sebastián Martínez

AVAR: Sebastián Habib

21.15 Lanús – River (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Yamil Possi

AVAR: Gastón Suárez

Noticias relacionadas
Ever Banega, de Newells, e Ignacio Malcorra, de Central.

Clásico rosarino: la pelota parada, un recurso que otra vez puede ser decisivo

Fabián Noguera fue titular en Newells por la Copa Argentina y luego ante Defensa en el Clausura.

Fabián Noguera y su primer clásico: "No tengo dudas de que estaremos a la altura"

Ángel Di María, máxima figura de Central, y Cristian Fabbiani, técnico de Newells, protagonistas del clásico rosarino. 

Clásico rosarino: Di María va por la épica en Central y Fabbiani por la idolatría en Newell's

Juan Manuel García, que fue titular en Newells, mete con todo para tratar de recuperarla.

Newell's y un empate que le sirve, lo motiva y lo potencia de cara al clásico

Ver comentarios

Las más leídas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad

Cinco obreros muertos en San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Cinco obreros muertos en San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Lo último

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad

Charly García recibió el título de doctor honoris causa en la UBA

Charly García recibió el título de doctor honoris causa en la UBA

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en barrio Los Pumitas

Irán a juicio como los ocupantes del auto desde el que balearon a Máximo Jerez en una guerra entre bandas. Hay un quinto acusado por encubrir
Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en barrio Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario
Policiales

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

Por Carlos Durhand
Ovación

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes
Política

El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto
La Ciudad

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad
Política

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad

Cinco obreros muertos en San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Cinco obreros muertos en San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Ovación
Un DT y coordinador clave en la formación de Messi y Scaloni será distinguido por la AFA

Por Luis Castro
Ovación

Un DT y coordinador clave en la formación de Messi y Scaloni será distinguido por la AFA

Un DT y coordinador clave en la formación de Messi y Scaloni será distinguido por la AFA

Un DT y coordinador clave en la formación de Messi y Scaloni será distinguido por la AFA

Banderazo confirmado: los hinchas de Newells se preparan para el clásico rosarino

Banderazo confirmado: los hinchas de Newell's se preparan para el clásico rosarino

Newells acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Newell's acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Policiales
Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario
Policiales

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en barrio Los Pumitas

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en barrio Los Pumitas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

La Ciudad
La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes
La Ciudad

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto

La ciclogénesis afecta a Rosario: rige alerta amarillo por lluvias para la región

La ciclogénesis afecta a Rosario: rige alerta amarillo por lluvias para la región

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?
La Ciudad

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto
La Ciudad

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros
La Región

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110
Policiales

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro
Política

Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?
Economía

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío
Policiales

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione
La Región

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

Open to work: una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn
Política

"Open to work": una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar
La Ciudad

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar

Confirmado: operarán a Juan Giménez, que se lesionó el ligamento cruzado anterior
Ovación

Confirmado: operarán a Juan Giménez, que se lesionó el ligamento cruzado anterior

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino
OVACIÓN

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación
Policiales

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

Los docentes universitarios van al paro este jueves y viernes
La Ciudad

Los docentes universitarios van al paro este jueves y viernes

Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero
La Región

Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió
OVACIÓN

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió

Javier Milei vuelve a Rosario y participará del aniversario de la Bolsa de Comercio
Política

Javier Milei vuelve a Rosario y participará del aniversario de la Bolsa de Comercio

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Por María Laura Neffen
Negocios

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Milei
Información General

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Milei

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en San Justo
La Región

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en San Justo