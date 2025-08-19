El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante en el clásico rosarino

Será la primera vez que dirija un partido entre Central y Newell’s. Darío Humberto Herrera será el encargado de impartir justicia en el clásico rosarino que se jugará el próximo sábado a las 17.30 en el Gigante de Arroyito.
El derbi rosarino tendrá un árbitro que nunca impartió justicia en este duelo. Igual dirigió en muchas ocasiones a Central y Newell's.
Por Carlos Durhand
Será la primera vez que dirija un partido entre Central y Newell’s. Darío Humberto Herrera será el encargado de impartir justicia en el clásico rosarino que se jugará el próximo sábado a las 17.30 en el Gigante de Arroyito.
Ambos equipos tienen estadísticas negativas con este juez. Pero tanto a los canallas como a los leprosos, en los últimos partidos les fue muy bien con Herrera.
A Central lo dirigió 23 veces. Los canallas ganaron 6 partidos, perdieron 7 y empataron 10.
La última vez que estuvo en un cotejo de los canallas fue el 28 de junio pasado, cuando el equipo de Holan quedó eliminado por penales tras empatar 0 a 0 en Copa Argentina frente a Unión.
Leer más: El clásico rosarino tendrá un operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque, con casi 600 policías
A Central lo dirigió 23 veces. Los canallas ganaron 6 partidos, perdieron 7 y empataron 10.
La última vez que estuvo en un cotejo de los canallas fue el 28 de junio pasado, cuando el equipo de Holan quedó eliminado por penales tras empatar 0 a 0 en Copa Argentina frente a Unión.
Los auriazules, dentro de los 90’ acumulan cuatro partidos sin derrotas con este árbitro. Su última derrota fue el 3 de febrero de 2024 cuando perdió en Córdoba ante Talleres por 4 a 1 en la tercera fecha de la Liga Profesional 2024.
Desde allí Herrera arbitró a Central en la Liga Profesional 2024 ante Vélez (L) 3-0 y contra Estudiantes (V) 1-1 en lo que fue el debut de Ariel Holan en el banco auriazul. Luego, en el torneo pasado, fue el juez en el Mario Kempes contra Talleres 0-0 y su último antecedente fue el mencionado con los Tatengues en la Copa Argentina. Este cotejo desde la estadística se considera un empate porque así terminaron los 90’ reglamentarios.
Mientras que a Newell's lo arbitró en 26 oportunidades. La Lepra ganó 9 cotejos, perdió 11 y empató 6.
En los últimos años los números de Herrera con la Lepra dieron un giro de 180 grados. Entre setiembre de 2014 y agosto de 2022, los rojinegros fueron dirigidos por este juez en 15 ocasiones. De las cuales habían logrado un solo triunfos (2-1 frente a Talleres en Córdoba, en la Copa Liga Profesional 2022), cinco empates y 9 derrotas.
Pero desde allí en los últimos 6 encuentros con Herrera, Newell’s obtuvo cuatro triunfos, un empate y una sola caída.
Estos partidos fueron en la Liga Profesional 2022 contra Unión (V) 1-0 y ante Gimnasia de La Plata (L) 2-2; en la Copa Liga Profesional 2024 frente a Lanús (V) 2-0; en la Liga Profesional 2024 con Racing (L) 0-1, en el Apertura 2025 versus Boca (L) 2-0 y el último fue en la primera fecha de este Clausura 2025 cuando los rojinegros le ganaron en Mendoza 2 a 1 a Independiente Rivadavia.
José Carreras oficiará de VAR en este clásico rosarino. Por segunda vez consecutiva tendrá este rol en un cotejo entre leprosos y canallas, ya que cumplió esa función, con Fernando Echenique como árbitro, cuando los de Arroyito se impusieron 2 a 1 a los leprosos en el Coloso en el último derbi disputado el 16 de febrero pasado.
Estuvo 6 veces como VAR en un partido de Central, con tres triunfos, dos empates y una derrota. Esos son los partidos.
Mientras que ofició 7 veces de VAR a Newell’s donde los leprosos ganaron cinco partidos, igualaron uno y perdieron uno. Este es el detalle
Pablo González (1) y Adrián Delbarba (2) serán los asistentes de Darío Herrera. Para el primero será el tercer clásico rosarino con la banderita. Los dos anteriores también fueron en el Gigante. En la Superliga 2019/20 cuando igualaron 1 a 1 (Cristian Lema para Newell’s y Claudio Riaño para Central), con Andrés Merlos como juez; y en la Copa Liga Profesional 2021 cuando los canallas se impusieron 3 a 0 (Marco Ruben, Nicolás Ferreyra y Luca Martínez Dupuy) con Echenique como juez.
Ernesto Javier Uziga será el AVAR. Tendrá este rol por primera vez en el clásico, pero en tres clásicos estuvo como árbitro asistente.
En tanto, un juez que suele dirigir partidos de primera división como Sebastián Zunino, será el cuarto árbitro.
15.30 Barracas Central – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Carlos Mihura
20.00 Tigre – Indepte. Rivadavia Mza (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Arbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Laura Fortunato
VAR: Nazareno Arasa
AVAR: Belén Bevilacqua
14.30 San Lorenzo – Instituto (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Roberta Echeverría
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Cristian Navarro
17.30 Rosario Central – Newell’s (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
VAR: José Carreras
AVAR: Javier Uziga
20.00 San Martín (SJ) – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Jorge Ethen
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Nahuel Viñas
20.00 Atlético Tucumán – Talleres (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Romero
14.00 Unión – Huracán (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Mariano Negrete
16.15 Argentinos Juniors – Racing (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Sebastián Bresba
18.15 Boca – Banfield (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Laura Fortunato
20.30 Independiente – Platense (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Adrián Franklin
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Comesaña
15.00 Deportivo Riestra – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Mariano Agli
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Gabriel Chade
17.00 Godoy Cruz – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Edgardo Zamora
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Carla López
19.00 Belgrano – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Sebastián Zunino
AVAR: Diego Verlotta
19.15 Estudiantes – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Sebastián Martínez
AVAR: Sebastián Habib
21.15 Lanús – River (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gastón Suárez