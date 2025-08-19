El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante en el clásico rosarino

El derbi rosarino tendrá un árbitro que nunca impartió justicia en este duelo. Igual dirigió en muchas ocasiones a Central y Newell's.

Será la primera vez que dirija un partido entre Central y Newell’s. Darío Humberto Herrera será el encargado de impartir justicia en el clásico rosarino que se jugará el próximo sábado a las 17.30 en el Gigante de Arroyito.

Ambos equipos tienen estadísticas negativas con este juez. Pero tanto a los canallas como a los leprosos, en los últimos partidos les fue muy bien con Herrera.

La última vez que estuvo en un cotejo de los canallas fue el 28 de junio pasado, cuando el equipo de Holan quedó eliminado por penales tras empatar 0 a 0 en Copa Argentina frente a Unión.

Los partidos de Herrera con Central

A Central lo dirigió 23 veces. Los canallas ganaron 6 partidos, perdieron 7 y empataron 10.

Los auriazules, dentro de los 90’ acumulan cuatro partidos sin derrotas con este árbitro. Su última derrota fue el 3 de febrero de 2024 cuando perdió en Córdoba ante Talleres por 4 a 1 en la tercera fecha de la Liga Profesional 2024.

Desde allí Herrera arbitró a Central en la Liga Profesional 2024 ante Vélez (L) 3-0 y contra Estudiantes (V) 1-1 en lo que fue el debut de Ariel Holan en el banco auriazul. Luego, en el torneo pasado, fue el juez en el Mario Kempes contra Talleres 0-0 y su último antecedente fue el mencionado con los Tatengues en la Copa Argentina. Este cotejo desde la estadística se considera un empate porque así terminaron los 90’ reglamentarios.

image

Los cotejos de Herrera con Newell's

Mientras que a Newell's lo arbitró en 26 oportunidades. La Lepra ganó 9 cotejos, perdió 11 y empató 6.

En los últimos años los números de Herrera con la Lepra dieron un giro de 180 grados. Entre setiembre de 2014 y agosto de 2022, los rojinegros fueron dirigidos por este juez en 15 ocasiones. De las cuales habían logrado un solo triunfos (2-1 frente a Talleres en Córdoba, en la Copa Liga Profesional 2022), cinco empates y 9 derrotas.

Pero desde allí en los últimos 6 encuentros con Herrera, Newell’s obtuvo cuatro triunfos, un empate y una sola caída.

Estos partidos fueron en la Liga Profesional 2022 contra Unión (V) 1-0 y ante Gimnasia de La Plata (L) 2-2; en la Copa Liga Profesional 2024 frente a Lanús (V) 2-0; en la Liga Profesional 2024 con Racing (L) 0-1, en el Apertura 2025 versus Boca (L) 2-0 y el último fue en la primera fecha de este Clausura 2025 cuando los rojinegros le ganaron en Mendoza 2 a 1 a Independiente Rivadavia.

image

El Var y el resto de las autoridades

José Carreras oficiará de VAR en este clásico rosarino. Por segunda vez consecutiva tendrá este rol en un cotejo entre leprosos y canallas, ya que cumplió esa función, con Fernando Echenique como árbitro, cuando los de Arroyito se impusieron 2 a 1 a los leprosos en el Coloso en el último derbi disputado el 16 de febrero pasado.

Estuvo 6 veces como VAR en un partido de Central, con tres triunfos, dos empates y una derrota. Esos son los partidos.

image

Mientras que ofició 7 veces de VAR a Newell’s donde los leprosos ganaron cinco partidos, igualaron uno y perdieron uno. Este es el detalle

image

Pablo González (1) y Adrián Delbarba (2) serán los asistentes de Darío Herrera. Para el primero será el tercer clásico rosarino con la banderita. Los dos anteriores también fueron en el Gigante. En la Superliga 2019/20 cuando igualaron 1 a 1 (Cristian Lema para Newell’s y Claudio Riaño para Central), con Andrés Merlos como juez; y en la Copa Liga Profesional 2021 cuando los canallas se impusieron 3 a 0 (Marco Ruben, Nicolás Ferreyra y Luca Martínez Dupuy) con Echenique como juez.

Ernesto Javier Uziga será el AVAR. Tendrá este rol por primera vez en el clásico, pero en tres clásicos estuvo como árbitro asistente.

En tanto, un juez que suele dirigir partidos de primera división como Sebastián Zunino, será el cuarto árbitro.

Viernes 22 de agosto

15.30 Barracas Central – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Carlos Mihura

20.00 Tigre – Indepte. Rivadavia Mza (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Arbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Laura Fortunato

VAR: Nazareno Arasa

AVAR: Belén Bevilacqua

Sábado 23 de agosto

14.30 San Lorenzo – Instituto (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Roberta Echeverría

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Cristian Navarro

17.30 Rosario Central – Newell’s (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga

20.00 San Martín (SJ) – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Jorge Ethen

VAR: Luis Lobo Medina

AVAR: Nahuel Viñas

20.00 Atlético Tucumán – Talleres (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero

Domingo 24 de agosto

14.00 Unión – Huracán (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariano Negrete

16.15 Argentinos Juniors – Racing (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

VAR: Fabricio Llobet

AVAR: Sebastián Bresba

18.15 Boca – Banfield (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato

20.30 Independiente – Platense (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Adrián Franklin

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Comesaña

Lunes 25 de agosto

15.00 Deportivo Riestra – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Mariano Agli

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Gabriel Chade

17.00 Godoy Cruz – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Edgardo Zamora

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Carla López

19.00 Belgrano – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Arasa

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Sebastián Zunino

AVAR: Diego Verlotta

19.15 Estudiantes – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Sebastián Martínez

AVAR: Sebastián Habib

21.15 Lanús – River (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Yamil Possi

AVAR: Gastón Suárez