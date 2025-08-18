Cómo llegan al clásico Central y Newell's en este torneo Clausura

El Canalla y la Lepra llegan al clásico en el Gigante de Arroyito en distintos contextos y precauciones, pero con el mismo objetivo de llevarse los tres puntos

Rosario Central recibirá a Newell's el próximo sábado a las 17.30 en el Gigante de Arroyito , en el partido más importante del semestre para ambos. Tan fue así que el clásico se empezó a palpitar desde temprano y tanto Ariel Holan como el Ogro Fabbiani tomaron sus precauciones para no perder nombres de peso.

En primer lugar, el entrenador canalla mantuvo a la mayoría de los titulares para enfrentar a Deportivo Riestra como local el sábado pasado, con la excepción de Facundo Mallo y Federico Navarro que no estuvieron presentes en la lista de convocados.

Hacia el final del encuentro, Holan hizo variantes para preservar a jugadores como Agustín Sández, que dejó evidencias de molestias físicas, y Ángel Di María, quien había sido amonestado y podría correr riesgo de recibir una segunda tarjeta amarilla.

Por su parte, el Ogro Fabbiani optó por plantar un once alternativo frente a Defensa y Justicia el domingo en Florencio Varela. El DT leproso dejó afuera de la convocatoria a siete jugadores que serían titulares en el clásico: Ever Banega, Alejo Montero, Víctor Cuesta, Ángelo Martino, Luciano Herrera, Gonzalo Maroni y Carlos González.

Si bien Luciano Lollo y Juan Espínola viajaron, no disputaron ni un minuto frente al Halcón. Los únicos posibles titulares frente a Central que jugaron fueron Fabián Noguera -titular- y David Sotelo, que ingresó en el segundo tiempo.

Central en zona de clasificación

El Canalla llega invicto al clásico rosarino y dentro de los puestos de clasificación en su zona, producto de una victoria y cuatro empates. Además, mantiene la valla menos vencida del campeonato junto a Unión y Belgrano, ambos del otro grupo.

Alejo90 Central empató 1-1 con Riestra, pero Alejo Veliz cortó la racha y anotó su primer gol desde su regreso. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Actualmente, se ubica en el 5º puesto de la Zona B con 7 puntos, aunque esta noche podría ser superado por Sarmiento o Atlético Tucumán, que se enfrentarán en Junín. A su vez, Talleres y San Martín de San Juan también jugarán en las últimas horas del lunes y ambos tienen la posibilidad de igualar su línea de puntos, aunque con peor diferencia de gol.

Por eso, Central necesita volver al triunfo para escalar posiciones y olvidarse de salir de la zona de clasificación a los octavos de final del Clausura, así como también mantener su liderazgo en la tabla anual (compartido con River) que lo clasificaría a la próxima Copa Libertadores.

Newell's necesita los tres puntos

Si bien la Lepra apuesta todas sus fichas a la Copa Argentina, en la que enfrentará a Belgrano por los cuartos de final, no deja de lado el campeonato. Tras varias igualdades consecutivas, necesita una victoria que lo posicione nuevamente en puestos de clasificación a octavos, dentro de una zona muy pareja.

image - 2025-08-17T151652.059 Newell's paró un once alternativo en Florencio Varela e igualó 1-1 con Defensa y Justicia. Celina Mutti Lovera / La Capital

El equipo de Fabbiani permanece en el 11º puesto de la Zona A con 6 puntos, pero solamente 4 unidades lo separan del solitario líder, Barracas Central. Una victoria en el Gigante lo pondría dentro de los ocho mejores de su grupo y le serviría como un importante shock anímico para afrontar ambos torneos.

En tanto, Newell's necesita sumar para acercarse en la tabla anual a los puestos de clasificación de la Copa Sudamericana. Los leprosos suman 25 puntos en el año y se encuentran 7 unidades por debajo de Racing, el último clasificado hasta la fecha.