Saúl Salcedo reapareció en Newell's luego del trágico choque junto a su familia

El futbolista paraguayo afronta una extensa rehabilitación luego del siniestro vial que provocó una muerte. Otro defensor volverá a jugar tras nueve meses

Mientras Frank Darío Kudelka prepara el partido ante Platense del próximo domingo a las 17, dos futbolistas de Newell's protagonizaron buenas noticias en el predio de Bella Vista en las últimas horas. Saúl Salcedo , que sufrió un fuerte choque hace unos meses en un viaje hacia Paraguay, trabaja en Rosario por su recuperación.

Según pudo averiguar Ovación , el defensor de 29 años se presentó en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa para realizar trabajos de kinesiología y fortalecimiento junto al personal médico leproso.

Cabe recordar que Salcedo había acordado su salida a préstamo a Libertad de Paraguay , por lo que viajó junto a su familia en auto de regreso a su país. El último 12 de junio protagonizó un fatal siniestro vial en Chaco, donde falleció un docente que conducía el otro vehículo .

Por su parte, el defensor de Newell's sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné . Los plazos de recuperación apuntan a que regrese a los entrenamientos en diciembre, para comenzar luego la pretemporada junto al resto del plantel.

Alejo Montero reaparece en Newell's

A su vez, Alejo Montero tiene la chance de volver a jugar después de nueve meses de inactividad, cuando sufrió un esguince de rodilla izquierda durante un entrenamiento. La evaluación clínica y estudios complementarios determinaron que se había roto el ligamento cruzado anterior.

>> Leer más: En Newell's, Kudelka piensa en algunos retoques para ir a Vicente López

El lateral derecho fue sometido a tratamiento quirúrgico y llevó un extenso período de rehabilitación con los profesionales del equipo médico de Newell's, con los que trabajó durante estos meses en Bella Vista.

Finalmente, Montero logró completó la recuperación y volvió a entrenar con normalidad, por lo que fue puesto a disposición de Lucas Bernardi y recibió el llamado para el partido de reserva. La Lepra recibe a San Martín de San Juan este jueves a las 15.