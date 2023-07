Newell's: Willer Ditta donó el porcentaje de su venta al fútbol mexicano

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCunNG98gu0p%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABANBYmHEYCYzAh1bubJMsuXNZAdtZCbtZCpc6H0ZBXFw9UV1yOTM4UO4OoyR59ZBcHtiNQ0eCF9qhjbVRb3u2286Sa60TNqGr3QO6j1NA2nRqKTyopkPzoL7ucBkDcPt5aheAtf9Kq2ZCr8hoBd8tzoXVvZATLWrLvZAF7CmO4tgzUyPfdF944mQZD View this post on Instagram A post shared by Willer Ditta (@willerditta4)

Desde México se informó que la negociación fue de 4 millones 500 mil dólares, a repartirse entre Newell’s, Junior, que conservaba el 20 por ciento del defensor, e impuestos. A Ditta solo le faltaría arreglar con Newell’s un salario atrasado, que sería de mes y medio.

El defensor, que decidió no jugar contra Huracán por la liga cuando se estaba definiendo su venta a Cruz Azul, publicó un video en su cuenta de Instagram sobre su paso por Newell’s. Y con el siguiente escrito. “Desde el primer momento me hicieron sentir como en casa y me brindaron un cariño inigualable. Me contagiaron la pasión por estos colores y así mismo intenté representarlo en el campo. Espero haberlo logrado”, expresó.