Info Canaya será declarada medio digital de interés municipal por el Concejo

La Fanpage, que cubre todas las actividades de Central y cuenta con más de 350 mil seguidores será reconocida por su compromiso con la institución de Arroyito

Info Canaya nación en Facebook y marcó tendencia en Twitter e Instagram, con más de 350 mil seguidores.

En el marco del 15° aniversario de Info Canaya , el medio partidario que cubre el día a día del Club Atlético Rosario Central será declarado Medio Digital de Interés Municipal por el Concejo . El reconocimiento se llevará a cabo este lunes 31 de agosto, a las 17, en el Concejo Municipal .

La Fanpage de Info Canaya fue creada en Facebook un 11 de julio de 2011, luego se diversificó al novedoso Twitter para más tarde hacer programa de radio, página web y página de Instagram.

Desde el año 2019 el medio partidario es dirigido por el periodista Franco Vidal , quien recibirá la distinción del Concejo a 15 años de la creación de Info Canaya por una propuesta de la concejala Fernanda Gigliani que fue aprobada por unanimidad en la sesión del jueves 6 de agosto.

En el decreto presentado por la edil de Iniciativa Popular se destaca la "trayectoria de 15 años en el periodismo, su innovación en la comunicación digital y su compromiso con la promoción de las actividades deportivas, sociales y culturales" de la institución conocida como Club Atlético Rosario Central .

La invitación de la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, y la concejala Fernanda Gigliani para el reconocimiento a Info Canaya.

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En estos 15 años Info Canaya ha recolectado más de 350 mil seguidores, convirtiéndose en la comunidad de redes sociales con más seguidores luego de las redes oficiales del club.

El acto de reconocimiento tiene fecha para el lunes 31 de agosto a la hora 17, citado por la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck y por la concejala impulsora de la Declaración, Fernanda Gigliani.