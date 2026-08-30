Tenis: Nadia Podoroska vuelve a un Grand Slam tras un año y siete meses

La rosarina debutará este lunes en el Abierto de los Estados Unidos contra la suiza Simona Waltert. Su anterior participación en un torneo grande fue en Australia 2025

Nadia Podoroska jugará su sexto Abierto de los Estados Unidos de tenis . La rosarina ingresó al cuadro principal del tercer Grand Slam del año por tener ránking protegido, a causa de una lesión que la mantuvo inactiva largo tiempo. El debut se producirá este lunes, no antes de las 13.10, frente a la suiza Simona Waltert.

La Rusita rosarina no participa de un torneo de Grand Slam desde el Abierto de Australia, en enero de 2025, y buscará clasificar por primera vez a la segunda ronda del torneo estadounidense, que se juega en Flushing Meadow.

Es que fue eliminada en el debut en las cinco presencias anteriores en el Abierto de los Estados Unidos. Estas derrotas fueron en 2016, 2021, 2022, 2024 y 2024.

En la actualidad, Podoroska se ubica en el puesto 449º del ranking mundial , mientras que su rival, la suiza Waltert, se encuentra 89º. Una victoria de la rosarina la llevará a cruzarse con la ganadora del partido entre la polaca Iga Swiatek (8ª del mundo) y la china Xiyu Wang (80ª).

El Grand Slam se juega en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, denominación en homenaje a la enorme tenista estadounidense, exnúmero uno del mundo y que a lo largo de su vida reivindicó los derechos de las mujeres en el deporte y la igualdad de género.

En un estadio de nombre emblemático

El nombre de Billie Jean King no pasa desapercibido para el mundo del tenis y para la propia Podoroska. Es más. La estadounidense tuvo un emotivo mensaje en 2022 hacia la rosarina cuando ésta dio a conocer su relación con la tenista Guillermina Naya.

"Felicitaciones a la jugadora de la WTA @nadiapodoroska por su anuncio. Vivir auténticamente requiere tanto coraje, pero siempre vale la pena", publicó King en las redes sociales, junto a una bandera del orgullo LGBT.

>> Leer más: Tenis de mesa: nació en Venezuela, llegó al top ten mundial con Argentina y no la dejan nacionalizar

Podoroska forma parte de los 13 argentinos que compiten en los cuadros de singles femenino y masculino. Los demás son Solana Sierra, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Thiago Tirante, Mariano Navone, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga, Camilo Ugo Carabelli, Marco Trungelliti, Francisco Comesaña, Facundo Díaz Acosta.

La principal atracción de la primera jornada, que comenzó este domingo, será el partido que Navone disputará con el serbio Novak Djokovic, no antes de las 20.