Miles de golden retriever coparon Palermo en una juntada histórica que rompió un récord mundial

El encuentro en Palermo reunió a perros de todo el país. Hubo una campaña solidaria de donación de alimento balanceado

8 de diciembre 2025 · 17:24hs
Juntada de golden retriever en Palermo

Juntada de golden retriever en Palermo

Los bosques de Palermo vivieron este lunes una postal inédita: más de dos mil perros golden retriever, según estimaron los organizadores, se reunieron en el Parque Berlín en un intento por superar el récord mundial de la mayor juntada de ejemplares de esa raza. La convocatoria, impulsada por el influencer argentino Fausto Duperré, copó desde la mañana el sector ubicado entre Dorrego, Lugones y Figueroa Alcorta, donde familias enteras llegaron con sus mascotas para sumarse a la movida.

La actividad, que había sido reprogramada por la lluvia del fin de semana, generó un inusual movimiento en la zona y dejó imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales: una marea dorada de perros corriendo, grupos posando para fotos y dueños improvisando campamentos con mate, mantas y bebederos.

El origen de la convocatoria

Duperré explicó que la idea surgió tras vivir dos años en Barcelona, donde presenció una reunión de unos 150 golden retriever. Aquella imagen, dijo, le quedó grabada y lo motivó a replicarla en Argentina, aunque a una escala mayor. Inicialmente intentó vincular el evento con los Récords Guinness, pero el organismo exige un pago de u$s 38 mil para validar la marca, por lo que decidió avanzar por su cuenta.

Al enterarse de que el récord vigente pertenece a Canadá, el objetivo quedó planteado: superar los 1.685 animales. “Creo que la gente todavía no es consciente de lo que va a ver. Es una imagen que le hace bien a cualquiera”, afirmó el organizador, que describió la escena como un “paraíso dorado”.

Un encuentro masivo, pero sin formato de festival

A diferencia de otros eventos, la juntada no tuvo escenario, vallas ni estructura formal. La consigna fue difundir recomendaciones básicas para evitar incidentes y preservar el espacio público. Entre ellas:

• Uso obligatorio de correa y collar con identificación.

• Llevar hidratación para las mascotas.

• Recolectar los desechos para mantener el parque en condiciones.

• Equiparse con manta y mate para pasar el día.

Pese a la masividad de la convocatoria, las autoridades porteñas mantuvieron vigilancia habitual en la zona sin necesidad de operativos extraordinarios.

“Hacen bien a la salud”

Duperré destacó el costado emocional que, asegura, tiene la presencia de tantos perros de la misma raza: “Está comprobado que los golden son muy apegados a los humanos. Ver más de 2.500 juntos es una experiencia única”.

Aunque todavía no hay una estimación oficial de asistencia, la expectativa del influencer superaba holgadamente los 2.500 animales, una cifra que permitiría romper la marca mundial.

Mientras tanto, los videos que circulan en redes sociales muestran una marea dorada: perros correteando, dueños emocionados y una escena que difícilmente pase inadvertida en el paisaje urbano porteño.

