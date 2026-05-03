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Newell's tiene el arco más vencido del torneo y la misión es reducir los errores contra Vélez

Newell's mejoró con Frank Kudelka pero persistieron las fallas defensivas y si se repiten el lunes en Liniers pueden ser un costo alto

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

3 de mayo 2026 · 06:10hs
Reinatti intercepta un centro contra Instituto. Fue la figura de Newells

Leo Vincenti

Reinatti intercepta un centro contra Instituto. Fue la figura de Newell's, un equipo que da ventajas en defensa.  

Newell’s es el conjunto más goleado del torneo. Así finalizará el Apertura, salvo que en esta última fecha suceda algo extraño y algún otro equipo reciba varios goles y supere a la Lepra. La estadística negativa del conjunto rojinegro demanda un análisis riguroso y una corrección, inmediata para el partido del lunes contra Vélez y a mediano plazo para el próximo Clausura.

Los 26 goles que recibió en los 15 partidos que disputó ubican a la Lepra como el conjunto que más veces fue a buscar la pelota adentro de su arco. Si bien una leve mejora desde que el equipo es conducido por Frank Kudelka, durante todo el torneo fue un lastre pesado que lo condicionó para conseguir mejores resultados.

Newell’s jugará en Liniers con un invicto de cinco partidos (3 victorias y 2 empates) y la esperanza de ampliar la racha, en el que será su último partido en el torneo. Una misión exigente, considerando la fortaleza de su rival.

Errores que cuestan goles

Lo que le demandará bajar el margen de error en defensa. Para evitar goles, considerando que una buena proporción de los tantos rivales fueron por equivocaciones propias no forzadas.

En el torneo, apenas en dos partidos el conjunto rojinegro mantuvo el arco en cero, ambos de local, contra Gimnasia de Mendoza (1-0) y San Lorenzo (0-0), este último con Josué Reinatti en el arco.

>> Leer más: Newell's se prepara con modificaciones para el último partido en el Apertura

La irrupción del juvenil en el arco rojinegro fue positiva para el equipo, más allá de que los números indiquen que le hicieron cuatro goles en 4 fechas. El arquero fue una de las figuras y dio un mensaje fuerte, hacia todos lados, de que está en condiciones para seguir de titular. En su carácter y determinación se deposita la confianza para que la Lepra mantenga el arco en cero en Liniers.

Lo tiene que respaldar todo un funcionamiento defensivo que, con frecuencia, muestra grietas. Es que para medirse de igual a igual con un conjunto de la ambición ofensiva de Vélez, resulta indispensable estar bien parado y tener un rendimiento alto. Especialmente dentro de su propia área, con el trabajo de los zagueros.

Los zagueros, un inconveniente de fondo

La zaga fue uno de los grandes problemas de la Lepra durante el torneo. Nunca constituyó una pareja estable. En el Amalfitani podrían estar Saúl Salcedo, que llega de convertir un gol en contra ante Instituto, y Nicolás Goitea o Fabián Noguera, ausente Oscar Salomón por un desgarro y recuperado Bruno Cabrera de esa misma lesión.

Todos estos zagueros no le dieron estabilidad a la defensa y unos y otros cometieron fallas individuales que le costaron goles a la Lepra.

>> Leer más: Entre el presente y el futuro: quién será el arquero de Newell's en el torneo Clausura

Hubo responsabilidades compartidas, pero la principal falencia pasó por los desaciertos de los zagueros que le dieron a los rivales la chance para repetir. Algo que mañana no tendrá que repetirse.

Los que buscarán un resultado positivo ante Vélez serán: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Luciano Herrera; Matías Cóccaro o Juan Ignacio Ramírez.

Tres triunfos de visitante

Las dos victorias seguidas en condición de visitante, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (3-1) y Unión (3-2), dejaron a Newell’s a una victoria de repetir la racha conseguida en 2017 con Diego Osella de DT afuera del Coloso.

En ese momento, la Lepra superó a Arsenal por 1-0 (Maxi Rodríguez), Aldosivi por 3-0 (Mauro Formica, Maxi Rodríguez y Víctor Figueroa) y Huracán por 1-0 (Nacho Scocco). Se cortó con Boca. Perdió por 1 a 0.

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