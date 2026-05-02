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La ampliación de la avenida Jorge Newbery llegó al 90 % de ejecución

Las empresas a cargo de la obra ya terminaron la duplicación de la calzada y el nuevo puente del arroyo Ludueña, entre otras reformas

2 de mayo 2026 · 11:52hs
La provincia invirtió 69.000 millones de pesos en la avenida Jorge Newbery.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

La provincia invirtió 69.000 millones de pesos en la avenida Jorge Newbery.

El gobierno de Santa Fe confirmó este sábado que la remodelación de la avenida Jorge Newbery está a punto de finalizar. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que el proyecto alcanzó un 90 % de avance y llegó a la recta final para mejorar uno de los corredores más importantes de la ciudad.

“Ya terminamos la duplicación de calzada, el emisario y el nuevo puente sobre el Ludueña", recordó el funcionario. Así señaló que las últimas tareas restantes se refieren a trabajos complementarios como la construcción de "veredas, cordones, ciclovías, parquizado, iluminación, semaforización y señalización".

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, se refirió a la situación de uno de los frentes principales de la ampliación en el acceso al Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas, sobre el límite con Funes. Al respecto, explicó: " Completamos el hormigonado de la nueva calle de ingreso de 150 metros y ya comenzamos con la señalización, veredas e iluminación. En la rotonda avanzamos con la colocación de las capas de hormigón”.

La avenida Newbery está muy cerca del final de obra

El exfuncionario municipal apuntó que las empresas contratistas también siguen trabajando en la zona del arroyo Ludueña. "Seguimos con los trabajos en los taludes de los puentes, con la colocación del revestimiento de hormigón y el terraplén de protección, y avanzamos en la construcción de la descarga del emisario", añadió.

Avenida Jorge Newbery 4

La segunda etapa de la duplicación de la avenida apunta a una transformación integral del corredor. Además de la nueva calzada y el puente duplicado, se incorporarán ciclovías, un nuevo sistema de iluminación, semaforización completa y rampas para personas con discapacidad en todas las esquinas. También se proyectaron obras hidráulicas secundarias y un emisario subterráneo que recorre más de la mitad de la superficie intervenida.

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Más cerca de Funes, el acceso a la terminal aérea incorporará una rotonda ampliada y una calle de ingreso de 20 metros de ancho. El diseño respeta las especificaciones de la Municipalidad de Rosario, el ente aeroportuario e ingenieros de la DPV.

Avenida Jorge Newbery 2

La obra fue adjudicada a una unión transitoria de empresas (UTE) integrada por Edeca SA, Rava SA y Laromet SA. Desde su inicio superó los 69.000 millones de pesos de inversión por parte del Poder Ejecutivo provincial.

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