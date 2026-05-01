Entre el presente y el futuro: quién será el arquero de Newell's en el torneo Clausura

El gran momento de Reinatti, la recuperación de Arias y la situación de Barlasina abren la duda acerca de si el club saldrá a buscar a alguien más

En Newell's hay tres arqueros: Arias, Barlasina y Reinatti. ¿Irá a buscar a otro para encarar el Clausura?

Sin dudas, uno de los grandes temas que tiene en carpeta Frank Kudelka en Newell's de cara a la próxima Liga Profesional es el de los refuerzos. Con poco margen para fallar, el entrenador deberá tener un ojo clínico para poder elegir, con un presupuesto que seguramente será acotado.

Entre esas decisiones, hay una que abre un gran interrogante y es la situación del arco Rojinegro para la próxima temporada. Después de que se utilicen tres arqueros por diferentes motivos (lesión y decisión del cuerpo técnico), la incógnita y el debate se abrió: ¿debe la Lepra buscar una alternativa bajo los tres palos?.

El campeonato arrancó con un Gabriel Arias inestable en el rendimiento y que, para colmo de males, en el encuentro previo al clásico sufrió una grave lesión que lo marginará por un tiempo importante. El arquero Chileno sufrió una fisura en el peroné izquierdo (grieta en el hueso, no fractura completa) frente a Estudiantes de La Plata que lo dejó automáticamente fuera de competencia.

Con Gabriel Arias afuera, el turno de Barlasina

Tras esa situación compleja, le llegó la chance tan buscada a Williams Barlasina, arquero del club que había tenido varios préstamos a diferentes clubes de ascenso y primera (Agropecuario, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi) y que encontraba la gran oportunidad de demostrar sus cualidades.

Pero después de cinco partidos (cuatro por el torneo y uno por copa Argentina), no logró terminar de convencer al cuerpo técnico y, tras la eliminación ante Acassuso, Kudelka decidió meter otro volantazo. Willy cerró sus números en el arco con diez goles en contra en cinco encuentros bajo los tres palos.

La hora de Josué Reinatti

En la recta final del certamen, le llegó la chance a Josué Reinatti, quien había debutado en 2024, pero que la llegada de Keylor Navas en 2025 le hicieron buscar su lugar en Defensa y Justicia a préstamo. Una lesión no le permitió atajar en el Halcón de Varela y en enero volvió a la Lepra como tercer arquero detrás de Arias y Barlasina.

El oriundo de Las Rosas tuvo un rol importante en la mayoría de los partidos que disputó, convirtiéndose en figura destacada de la victoria en Santa Fe ante Unión, con una atajada fenomenal sobre el final del cotejo que le permitió a Newell's traer tres puntos claves en la lucha por salir del fondo de la tabla.

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Los números de Josué en este primer semestre del 2026 son de cuatro goles recibidos en la misma cantidad de partidos disputados. Cabe destacar, que Reinatti atajará el próximo lunes ante Vélez en el Amalfitani, cerrando la Liga Profesional para la Lepra en esta primera parte del año.

El actual arquero tendría respaldo

Por lo que pudo averiguar Ovación, a estas horas la dirigencia Leprosa tendría en mente, junto con el cuerpo técnico, respaldar a Reinatti para el próximo campeonato. Más allá de eso, la gran traba para quienes van a definir el futuro mercado de pases es que Arias no estaría a disposición para el comienzo de la próxima Liga (se especula con la posibilidad de un regreso en tres o cuatro meses), hecho que obligará a buscar una alternativa del actual arquero titular Rojinegro.

Tampoco está claro el futuro de Barlasina quien tiene contrato con la institución hasta diciembre de 2027. Josué Reinatti por su parte, extendió su vínculo con la Lepra cuando se fue a préstamo a Defensa y Justicia y también tiene fecha de finalización de contrato para diciembre del próximo año.