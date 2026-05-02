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Rugby, Copa Banco Macro: partidos de alto voltaje para la cuarta fecha del Regional del Litoral

El Torneo Regional del Litoral de rugby vuelve a escena en forma parcial, ya que este sábado solamente se disputarán los partidos del Top 10

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

2 de mayo 2026 · 06:10hs
Puro rugby. Emiliano Boffelli será titular en Duendes

Puro rugby. Emiliano Boffelli será titular en Duendes, en el mejor encuentro del regreso del Regional del Litoral, ante Santa Fe RC.

Tras la ventana por la disputa de la 2ª fecha del Torneo del Interior de Rugby, el Torneo Regional del Litoral vuelve a escena, aunque de forma parcial, ya que este sábado solamente se disputarán los partidos correspondientes a la 4ª fecha del Top 10, certamen donde está en juego la Copa Banco Macro.

Segunda División jugará nuevamente el próximo 9 de mayo.

Y en la vuelta a la acción Duendes (1°, 14 puntos) recibirá a Santa Fe Rugby (6°, 6 puntos) con el arbitraje del entrerriano Juan Moyano, con la idea de prolongar su buen momento. El verdinegro anunció en su formación la presencia de Emiliano Boffelli, quien busca sumar minutos en cancha y dejar definitivamente atrás la lesión que lo aquejó durante tanto tiempo.

Duendes: Francisco Angaroni, Luciano Ruffinatti y Federico Bautista; Nicolás Sánchez Gómez y Rafael Gietz; Jeremías Delmastro, Bautista Poniatchyn y Matías Landi; Valentín Larrazabal y Giuliano Francescángeli; Marcos Simioni, Juan Cruz Faura, Martín Pellegrino y Pedro Selva; Emiliano Boffelli.

Su escolta, Estudiantes (2°, 12 puntos) recibirá en el parque Urquiza a GER (3°, 11 puntos) en un encuentro que promete muchos puntos. Joaquín Zapata es el árbitro designado.

Gimnasia formará con Santiago Gramajo, Juan M. De Torres y Pedro Anunziatta; Joaquín Ferreyra y Ramiro Guraya; Maximiliano Gómez, Ciro Seco y Ignacio Villegas (C); Felipe Costa y Teo Castiglioni; Francisco Lattanzi, Tomás Morales, Andrés Speziali, Pedro Piacentini y Bautista Galleano. HC: Hernán Dinucci.

En las Cuatro Hectáreas

Otro partido que acaparará la atención es el que sostendrán en las Cuatro Hectáreas Jockey Club Rosario (9°, 3 puntos) y Old Resian (10°, 2 puntos), dos equipos que hasta el momento no conocen la victoria. El paraguayo Sergio Alvarenga será el encargado de impartir justicia.

El verdiblanco formará con Guido Cella, Alejo Pereira Tauzy Mauricio Carignano; Felipe Baraldi y Marcos Lorenzini; Damián Torino, Ignacio Linari y Emiliano Ferrari; Agustín Maderna y Joaquín Fanjul; Ciro Alvarado, Fermín Vergara Oroño, Luca Scarpello y Manuel Lluch; Santiago Casiello.

El tricolor de Fisherton, en tanto, lo hará con Oscar Salinas, Faustino Grynblat y Brian Sánchez; Santiago Torroba y Ramiro Yanneti; Facundo Gómez Paris, Franco Lo Nostro y Gianfranco Speciale; Guido Candini y Alejo Ortenzi; Nahuel Pacheco, Manuel Scarampi, Nahuel Romero y Mateo Farías; Fausto Carugatti.

Leer más: Súper Rugby Américas: Capibaras desató la fiesta en el hipódromo con su gran triunfo ante Pampas

En el sur provincial

Finalmente, en el sur provincial, Jockey Club Venado Tuerto (8°, 5 puntos) enfrentará a Paraná Rowing (7°, 5 puntos), con el referato de Carlos Poggi. Todos los partidos comenzarán a las 16, salvo el de Universitario y Crai bajo la supervisión de Facundo Gorla en Las Delicias, que irá por TV a las 17.

Universitario formará en la Quinta de barrio Las Delicias con Ignacio Rodríguez Rey, Ignacio Rodríguez y Tobías Tasca; Benjamín Veksler y Joaquín Stilling, Ignacio Quacesi, Tomás Mengoni y Facundo Cuello; Manuel González y Pedro González; Federico Cámpora, Ignacio Todaro, Lisandro Riquelme y Iñaki Gabilondo; Jeremías Floridia.

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