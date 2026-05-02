El Gigante de Arroyito se prepara para darle a Nacho el reconocimiento que un Russo se merece

Ignacio, hijo de Miguel y confeso hincha de Central, será uno de los atractivos del partido de este domingo entre el Canalla y Tigre en el cierre del Apertura

Nacho Russo es hincha de Central por el legado de su padre Miguel.

Nacho Russo convirtió un solo gol con la camiseta de Central. Fue en el Gigante, frente a Independiente.

Ignacio y Miguel. Los Russo festejando el título de Central en la Copa de la Liga 2023.

Ignacio Russo estará de visita en el Gigante para enfrentar a Central con la camiseta de Tigre.

El partido entre Central y Tigre tendrá condimentos para los dos equipos. El Canalla pretende escalar posiciones en la tabla y el Matador apuesta todo a una victoria para poder meterse en los playoffs. Pero además ocurrirá algo especial en el Gigante de Arroyito .

Uno de los protagonistas de la tarde será nada menos que Ignacio Russo , el hijo de Miguel y confeso hincha de Central. Claro que Nacho vestirá la casaca de Tigre y su profesionalismo lo obligará a hacer lo mejor para su equipo, en el que será un partido especial para el delantero.

Russo será históricamente un apellido pesado en la historia de Central. Es que Miguel dio todo y más por el Canalla en sus cinco etapas como entrenador. En la ultima logró ser campeón.

Algo que sin dudas le faltó fue dirigir a su hizo, a quien nunca tuvo en el plantel, a priori por decisión del propio técnico. Será el primer contacto directo entre Nacho y Central tras el fallecimiento de su padre.

Nacho2 Ignacio y Miguel. Los Russo festejando el título de Central en la Copa de la Liga 2023.

Después de aquel triste 8 de octubre de 2025, Central jugó en cancha de Vélez, pero 11 días después lo hizo de local, ante Platense, en un Gigante que se inundó en lágrimas. Ese día Nachito no pudo estar presente porque estaba concentrado para el partido de Tigre contra Barracas Central, por la 13ª fecha del torneo Clausura.

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Ignacio se subió al micro este sábado y emprendió viaje hacia Rosario para jugar contra Central. Se espera que sea titular, pero si eso no ocurre seguramente algunos minutos estará en cancha.

Igual, no es la primera vez que Ignacio Russo enfrente a Central. Ya lo hizo en dos ocasiones, ambas en 2024, con la camiseta de Instituto. La primera en Arroyito que terminó con triunfo de Central por 1 a 0, con Russo como técnico, y la segunda en Córdoba (0-0), con Matías Lequi al frente del equipo.

Nacho4HR Nacho Russo convirtió un solo gol con la camiseta de Central. Fue en el Gigante, frente a Independiente. Héctor Río / La Capital

Ignacio ya tiene un nombre en el fútbol

Hace ya un tiempo que Ignacio dejó de ser el Nachito que todos conocieron en Central. Hoy es Nacho con todas las letras, con un recorrido ya en la máxima categoría del fútbol argentino.

Debutó en el Canalla en diciembre de 2020, en plena pandemia, en el equipo que dirigía el Kily González. Todo 2022 lo jugó con la camiseta de Chacarita, en la Primera Nacional y regresó al club justo en el momento que su padre se hacía cargo del equipo. Con la camiseta canalla disputó ocho partido y convirtió un gol, contra Independiente.

Pero no hubo convivencia entre los Russo en ese 2023 que resultó glorioso para el Canalla, ya que el delantero se fue a préstamo a Patronato. Al año siguiente, con Miguel todavía al frente del equipo, otra vez tuvo una salida a préstamo, en este caso a Instituto.

Nacho3 Nacho Russo es hincha de Central por el legado de su padre Miguel.

El último préstamo, a Tigre

En diciembre de ese 2024 volvió y ya con Ariel Holan como entrenador el club volvió a cederlo a préstamo a Tigre. Fue muy bueno el año que tuvo, a tal punto que el club de Victoria hizo uso de la opción de compra por la mitad del pase.

En eso anda todavía Ignacio Russo, defendiendo los colores un Matador que este domingo cerrará su participación en la fase regular del Apertura en el Gigante. Y ese Gigante de Arroyito es el que, sin dudas, el brindará a Nacho el cariño que un Russo se merece.