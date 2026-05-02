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Obras clave: ultiman trabajos para dejar totalmente renovada la avenida Ayacucho

Es una de las obras de mayor impacto vial en la zona sur de la ciudad que impulsan la provincia y el municipio. Abarca de Lamadrid hasta Seguí. Las obras ya están completadas en un 90%

2 de mayo 2026 · 06:50hs
Las obras consisten en la remodelación total de 1.700 de avenida Ayacucho en Rosario

Las obras consisten en la remodelación total de 1.700 de avenida Ayacucho en Rosario

En el marco del Acuerdo Rosario, el Gobierno Provincial y la Municipalidad continúan las obras para la remodelación de 1.700 metros de la avenida Ayacucho que, totalmente reconstruida con una carpeta de hormigón de 15 metros de ancho, cuenta con doble sentido de circulación, obras de infraestructura urbana y nueva iluminación.

Durante su última recorrida de supervisión de los trabajos, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, aseguró: “La remodelación de avenida Ayacucho forma parte de un conjunto de obras de infraestructura urbana que el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin pusieron sobre la mesa para seguir cambiándole la cara a Rosario. Esta arteria es clave en el sur”.

Obras con un 90% de avance

“En relación a los trabajos estrictamente vinculados a las reformas sobre Ayacucho ya tenemos un 90 % de avance, y como ya se puede ver, esta obra que fue desarrollada en la zona sur de Rosario pasa directamente por donde estaba el antiguo batallón del ejército.

Ayacucho será la principal vía doble carril para llegar al Museo del Deporte o a la nueva “Villa Suramericana”, conformada por esas cinco torres que al concluir los juegos quedarán bajo administración privada con la responsabilidad de ponerlas a disposición de familias que muestren el interés y puedan habitarlas”, explicó el ministro Enrico.

Calzada ampliada

“Este proyecto vial contempló la demolición total de la calzada y la construcción de un nuevo paquete estructural. Fue ampliada a 15 metros de ancho dividida en carriles de ida , de vuelta y una bicisenda central. Su estructura ahora se asienta sobre una base de hormigón. Además, se construyeron nuevas veredas, rampas en esquinas, hubo renovación del alumbrado público con led y se colocaron semáforos, entre otras intervenciones. Ahora se está trabajando en coordinación con Litoral Gas que lleva adelante una serie de tareas para garantizar ese servicio”, comentó Enrico.

La obra está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las empresas Pecam SA, Obring SA y Edeca SA; y cuenta con una inversión del Gobierno Provincial superior a 19.100 millones de pesos.

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