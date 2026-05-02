San Juan: una odontóloga fue condenada tras extraerle 12 dientes a un niño de 5 años sin consentimiento

El nene necesitaba tratamiento por una infección en una muela. La intervención le generó problemas psicológicos y digestivos

Una odontóloga de San Juan fue condenada por mala praxis tras extraerle 12 dientes a un niño sin consentimiento de los padres. El menor tenía entonces solo 5 años y la profesional lo atendió por una infección en una muela .

El nene volvió a su hogar prácticamente sin molares. La situación le generó problemas para alimentarse, digestivos y psicológicos, según declaró la querella.

La odontóloga María Romina Pellice fue condenada a un año de prisión condicional y dos años de inhabilitación para ejercer la profesión. El episodio ocurrió en 2017 y el pasado 21 de abril, la Corte de Justicia de San Juan dejó firme la sentencia impuesta en marzo de 2025 por la jueza Ana Carolina Parra .

Todo comienza cuando María Fernanda Lara , madre del niño, decide llevar a su hijo al Hospital Rawson de San Juan por un dolor de muela y fiebre alta. Frente a la situación, la médica de guardia drenó el absceso y prescribió antibióticos.

No obstante, tras una primera atención, el tratamiento parecía no funcionar y el estado de salud del menor no mejoraba. Por ese motivo, el niño quedó internado en el Sanatorio Argentino y tratado con medicamentos intravenosos. Luego del alta médica del nosocomio, los padres decidieron llevar al niño a una consulta con Pellice.

A pesar de que el procedimiento inicialmente contemplaba una sola muela afectada, la odontóloga decidió proceder con la extracción de 12 piezas dentales sin consultarlo con los padres. Este acción está tipificada como mala praxis para la Justicia de San Juan.

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Al finalizar la cirugía, el menor quedó solo dos muelas superiores definitivas y algunos dientes delanteros. "El niño empezó a tener problemas para alimentarse, digestivos, psicológicos. Sufrió bullying en la escuela, no pudo hacer deportes y necesitó fonoaudióloga porque no podía hablar correctamente. Su mandíbula dejó de crecer con normalidad. Su rostro se modificó y su boca se metía hacia adentro", expresó la abogada de la familia, Yamila Piozzi, sobre el daño ocasionado en el menor.

En el fallo judicial se caracterizó el accionar de Pellice como una "imprudencia profesional". Por su parte, el Círculo Odontológico de San Juan, convocado como perito, concluyó que al menos cuatro de los dientes retirados estaban saludables y que no existía una evaluación integral ni un seguimiento odontológico previo que fundamentara una extracción masiva.

“Aún en presencia de un posible riesgo de infección generalizada, la odontóloga debió haber hospitalizado al menor, realizarle estudios complementarios y tratarlo con antibióticos intravenosos antes de una intervención tan invasiva”, se señaló en el informe del Circulo Odontológico de San Juan.