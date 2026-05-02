Estación Transformadora Mendoza: etapa final de una obra que beneficiará a 300 mil usuarios de la EPE

Se completó el ingreso de los dos transformadores de 40 megavatios, un paso clave que mejorará el servicio eléctrico en toda la ciudad

La incorporación de los dos transformadores de 40 megavatios permitirá ampliar la capacidad de respuesta del sistema eléctrico,

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la presidenta de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) , Anahí Rodríguez, participaron del operativo para que ingrese el segundo transformador de potencia de 40 megavatios a la nueva Estación Transformadora Mendoza de Rosario.

La jornada requirió grúas de gran porte por el peso de los equipos, de 80 toneladas cada uno . Con este avance, la obra entra en su etapa final de montaje y se acerca a su puesta en funcionamiento.

En ese marco, Puccini destacó que “con este movimiento estamos más cerca de poner en marcha una infraestructura que abastecerá directamente a más de 300 mil usuarios y que, sobre todo, fortalecerá el sistema eléctrico de toda Rosario”.

Por su parte, Rodríguez agregó que “esta obra, postergada durante años, demuestra que con eficiencia y control podemos tener una EPE a la altura de lo que demandan los santafesinos. Es el mandato que nos dio el gobernador Maximiliano Pullaro y hoy lo estamos cumpliendo con resultados concretos”.

Detalle de la obra

La Estación Transformadora Mendoza contará con tecnología blindada aislada en gas SF6 (GIS), con una instalación de 132 kilovatios. El diseño contempla un simple juego de barras, campos de entrada y salida de cable subterráneo, salidas a transformadores de potencia y un campo de acoplamiento.

La incorporación de los dos transformadores de 40 megavatios permitirá ampliar la capacidad de respuesta del sistema eléctrico, garantizando mayor confiabilidad y calidad en el servicio.

“De esta manera, desde la gestión liderada por Maximiliano Pullaro, reafirmamos nuestro compromiso de modernizar la infraestructura energética, acompañando el desarrollo productivo y urbano de Rosario y asegurando un servicio acorde a las necesidades de los santafesinos”, concluyó Puccini.

Interrupción del tránsito por más de 30 días

Desde la EPE adelantaron que el próximo lunes 5 de mayo, y por el plazo de 30 días, se interrumpirá el tránsito en la intersección de Buenos Aires y Mendoza, ya que se comenzará con la excavación para ingresar el cable de 132 kilovatios que se encuentra soterrado sobre calle Buenos Aires.

El cableado se conectará a la Estación Transformadora ya en el lugar. El corte de tránsito será total por la magnitud de la obra y las derivaciones de líneas de transporte urbano de pasajeros serán informadas oportunamente.