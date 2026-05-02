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Un ex-Newell's reveló que un árbitro cobró faltas a favor de su equipo para compensar una expulsión

Fue en la Libertadores. Dijo que el árbitro interpretó que un compañero suyo lo había aplaudido irónicamente y que la jugada no merecía la roja.

2 de mayo 2026 · 15:29hs
Juan Freytes estalló contra los árbitros. El ex-Newells se despachó luego de la derrota de Fluminense ante Bolívar en La Paz.

Juan Freytes estalló contra los árbitros. El ex-Newell's se despachó luego de la derrota de Fluminense ante Bolívar en La Paz.

El defensor Juan Pablo Freytes no tuvo un gran paso por la primera de Newell's. Formado en las divisiones inferiores del club, jugó dos temporadas intercaladas en el primer equipo (con un paso intermedio por Independiente Rivadavia) y después emigró.

El zaguero central se fue primero a Unión La Calera de Chile y de allí pasó a Alianza Lima de Perú, donde tuvo una gran temporada en 2024 que resultó en el paso más grande de su carrera: se fue al Fluminense, uno de los grandes de Brasil.

En el Flu tuvo grandes actuaciones, muchas veces fue figura y también se destacó durante el Mundial de Clubes jugado a mediados de 2025. Es titular indiscutido y más de una vez se habló en Río de Janeiro sobre un posible pase al fútbol europeo.

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Juan Freytes fue noticia por lo que dijo

Pero en la semana que pasó, Freytes fue más noticia por lo que dijo que por lo que jugó. Es que después de la derrota de su equipo ante Bolívar en La Paz por la Copa Libertadores, resultado que dejó al Flu en el último lugar del grupo, el defensor explotó contra el arbitro de ese partido en particular y contra el arbitraje en general.

Lo que sucedió fue que en ese partido el juez paraguayo Derlis López expulsó al jugador Facundo Bernal, en una decisión que resultó polémica. El error claramente perjudicó al equipo brasileño y después del partido Freytes explotó.

López le mostró la tarjeta roja a Bernal porque interpretó que el futbolista lo había aplaudido irónicamente. Los jugadores de Fluminense intentaron explicarle al árbitro que no había sido así, pero el paraguayo no cambió su decisión y el equipo del argentino Luis Zubeldía se quedó con 10, toda una desventaja teniendo en cuenta que el partido se jugaba en la altura de La Paz.

"Yo no lo podía creer, me pareció una falta de respeto. Lo expulsó solo porque él interpretó que lo había aplaudido", dijo Freytes. Y añadió: "Ahora nosotros tenemos que ir a Brasil y bancarnos las puteadas porque el árbitro interpretó que ese gesto era para tarjeta roja".

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Freytes dijo que también hubo injusticias en el partido entre Cruzeiro y Boca, esta misma semana, también por la Copa Libertadores. Y opinó: "Los árbitros quieren ser más protagonistas que nosotros, los jugadores".

La revelación del ex-Newell's

A Freytes lo abordaron ni bien terminó el partido y le preguntaron por el trámite y el resultado, pero el jugador cordobés con pasado en Newell's solo tenía ganas de desahogarse contra el árbitro. "Es una falta de respeto", repitió.

El zaguero contó que al final del partido habló con el delegado de la Conmebol y le dijo lo que pensaba. Y pidió al organismo que haga algo para mejorar los arbitrajes. "Tienen que ser más justos", pidió.

Pero lo más revelador fue cuando afirmó que hacia el final del partido el paraguayo López empezó a cobrar faltas a favor de Fluminense que no eran sancionables. "Fui y se lo dije: ¿ahora cobrás?", contó. E insistió en que los arbitrajes deben mejorar por respeto al público y también a los jugadores.

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