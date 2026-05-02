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Asociación Rosarina de Fútbol: Provincial busca quedar solo en el torneo de Primera A

Esta sábado a partir de las 16, se disputará la 6ª fecha de la Rosarina en sus tres torneos de Primera A, B y C. El Rojo del Parque independencia recibe a Central Córdoba

2 de mayo 2026 · 06:10hs
Asociación Rosarina de Fútbol. Provincial quiere seguir en lo más alto de la Primera A. Recibe a Central Córdoba en el Parque Independencia. 

Asociación Rosarina de Fútbol. Provincial quiere seguir en lo más alto de la Primera A. Recibe a Central Córdoba en el Parque Independencia. 

Esta tarde a partir de las 16 se disputará una nueva fecha en los tres torneos en la Asociación Rosarina de Fútbol. El destacado de la Primera A se disputará en la cancha de Provincial, donde el Rojo, uno de los líderes junto a Pablo VI, recibirá a Central Córdoba.

El resto de la 6ª fecha: Newell’s v. Morning, Adiur v. Tiro Federal, Central v. Aguirre, San Telmo v. Oriental y Mitre v. Banco. En los adelantados, Pablo VI 3- 1 Gálvez y Unión de Álvarez 0 - 1 El Torito.

Torneo de Primera B

Este sábado a las 16 también se jugará Copa Centenario Asociación Rosarina de Básquet y tendrá este programa de partidos: Botafogo v. Club Del Gran Rosario, Renato Cesarini v. Alianza Sport, Bancario v. Arijón, Defensores de Funes v. Tiro Suizo, Defensores Unidos v. General Paz, 1º de Mayo v. Río Negro y Fisherton v. Leones.

>>Leer más: Un volante de Central fue elegido como el mejor jugador del mes en el fútbol argentino

Primera C "Copa Jesús Fava"

La tercera categoría tendrá seis encuentros y se destaca el choque que se disputará en Pérez entre Estrella Azul v. 14 Junio. El resto de la fecha: Sportivo Silva v. Provincial B, Juan XXIII v. San José, Sparta v. San Roque, Unión Americana v. María Reina y Argentino v. 27 de Febrero.

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