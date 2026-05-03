Newell's: Frank Kudelka define entre el oficio del Cóccaro o el gol del Colo Ramírez

Para visitar a Vélez, el enrenador de Newell's se encuentra ante la disyuntiva de elegir al Zorro y su trabajo colectivo o al Colo y su actualidad goleadora

El Colo Ramírez gritó en dos partidos seguidos de Newell's, contra Unión e Instituto.

Cóccaro realiza un trabajo útil para el funcionamiento colectivo de Newell's, aunque no siempre luce.

Hasta el momento, Matías Cóccaro fue el nueve predilecto de Frank Kudelka. Lo puso de titular en los cuatro partidos en los que el uruguayo estuvo a disposición. Cuando no jugó en Newell's desde el comienzo, la razón fue que faltó por lesión.

Para la despedida de Newell’s del Clausura, mañana ante Vélez en el Amalfitani, el atacante uruguayo está listo para seguir entre los titulares. Pero tiene un competidor, que pide lugar con goles.

También uruguayo, Juan Ignacio Ramírez se reencontró con el gol en los dos últimos partidos. Tuvo la eficacia que necesita un conjunto con una cuota de gol no muy alta y que tampoco cuenta con un goleador definido.

El Colo, con los dos últimos tantos, ante Unión (3-1) y e Instituto (1-1), llegó a las tres conquistas. Se convirtió en el máximo artillero de la Lepra en el torneo Apertura, seguido por Oscar Salomón, con 2.

No es para pasar por alto el presente de Ramírez. Si a los delanteros que atraviesan por una sequía de goles se los mantiene en el equipo, esperando que se recuperen cuanto antes, es más importante aún sacarles provecho cuando andan derechos frente al arco.

image - 2026-05-02T192645.793 El Colo Ramírez gritó en dos partidos seguidos de Newell's, contra Unión e Instituto. Leo Vincenti

El dilema es qué piensa hacer Kudelka. Si ratifica a Cóccaro o le da una oportunidad al Colo Ramírez desde el primer minuto. Cuando el técnico asumió en el club y el Zorro se encontraba lesionado, recurrió a Ramírez para que sea titular, por sobre otro de los centrodelanteros del plantel, Michael Hoyos.

El titular en el inicio de Frank Kudelka

Ramírez empezó entre los once, y llevó el brazalete de capitán, contra Central (0-2), Platense (1-1) y Lanús (0-5). Fue tan flojo su desempeño que perdió el puesto y en los tres partidos siguientes permaneció en el banco, sin entrar un minuto.

En ese lapso que Ramírez observó los encuentros sentado, Cóccaro reapareció en el once. No convirtió y su rendimiento fue entre irregular y discreto. Hasta que volvió a quedar afuera del equipo por lesión.

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Kudelka eligió a Francisco Scarpeccio para jugar desde el inicio contra Unión (3-2). El juvenil tenía el antecedente de un gol contra Central Córdoba (3-1). Ese día, en la cancha del tatengue, fue el de la resurrección de Ramírez.

Ingresó durante el segundo tiempo y en su primera intervención, gambeteó al arquero Mansilla y la mandó al fondo del arco.

Cóccaro regresó la fecha posterior, ante Instituto, y fue titular. Ramírez debió aguardar en el banco, hasta que entró y en la primera que tocó, cruzó un remate medido para el 1 a 1, luego de un recorte de Jerónimo Gómez Mattar.

Colo Ramirez El Colo Ramírez definió cruzado y consiguió el empate de Newell's frente a Instituto. LA CAPITAL/Leonardo Vincenti

Ramírez mete presión con goles. Una resolución en la que no compiten Scarpeccio y Michael Hoyos, quien el último partido concentró pero al final no fue ni al banco. La cuestión es con Cóccaro.

Los nueve, de cualidades distintas

Las diferencia de características entre Cóccaro y Ramírez también seguramente forman parte de la evaluación del entrenador.

Cóccaro es un centrodelantero con tendencia a moverse, salir del área, retroceder o tirarse a los costados. Arrastra marcas y genera huecos para sus compañeros. Es molesto para los rivales, los exige en las pelotas divididas y los presiona cuando salen jugando.

Por condiciones, es la clase de centrodelantero que se asocia en la elaboración de jugadas de ataque. Kudelka lo utilizó igual cuando estuvieron juntos en Huracán. Es el típico nueve que tuvo el técnico en diferentes equipos.

NOB coc 82148806 El delantero de Newell's Matías Cóccaro disputa la pelota con garra. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Pero Kudelka también supo jugar con otra clase de delantero, el habitual nueve de área, como Ramírez, acostumbrado a finalizar la jugada, con poca participación en las acciones ofensivas.

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Su incidencia es poca fuera del área y en su caso, mucho más que en la otra clase de nueve, su eficiencia se mide por goles.

De todos modos, más allá de las cualidades de los centrodelanteros, si es que participan más o menos en el juego, siempre se espera de ellos y se le exigen goles. En este aspecto, Ramírez tiene 3 goles en el torneo y Cóccaro acumula 1. Kudelka define quién será el nueve titular.